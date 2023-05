Tournure à venir de Katha Ankahee : Katha est prête à être avec Viaan mais Aarav acceptera-t-il un nouvel homme dans la vie de sa mère ?

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee : Dans le dernier morceau de Katha Ankahee, on voit que Viaan, alias Adnan Khan, est totalement impliqué avec Aarav et Neena. On voit que Viaan a demandé à Katha de faire tout le travail, et il devra aller s’occuper du bébé car Amrita a besoin de son aide. Il dit aussi que s’il veut de l’aide, il l’appellera. Ces deux liens se renforcent vraiment, et nous attendrons de voir où va l’histoire.

Katha avoue enfin qu’elle est amoureuse de Viaan

Dans le morceau à venir de Katha Ankhaee, on verra peut-être qu’Aarav (Ajinkya Mishra) demande à Viaan (Adnan Khan) de rejoindre le groupe de son école PTM. Aarav donne la place d’un père dans sa vie à Viaan, et il obtiendra toujours ce respect dans la vie d’Aarav. C’est le tournant majeur lorsque Katha (Aditi Sharma) se sent vraiment agitée et ne comprend pas ce qu’elle peut faire. Nous pouvons voir Katha pleurer et parler avec Neerja Ji (Preeti Amin) de la façon dont Viaan fait tout ce qui lui rappelle Aditya. Elle se reproche d’aimer Viaan et pleure devant Neerja Ji. Le prochain morceau va être très émouvant pour les téléspectateurs car nous voyons Katha avouer enfin qu’elle est amoureuse de Viaan.

Katha Ankahee Twist à venir

Dans le futur morceau de Katha Ankahee, nous verrons peut-être Katha dire à Aarav qu’elle est amoureuse avant d’entendre le nom de Viaan. Aarav se fâche contre sa mère, disant qu’il ne veut voir aucun homme dans sa vie. Katha essaiera de dire le nom de Viaan, mais Aarav n’écoutera pas. On va assister à un rebondissement majeur : quand Aarav saura que Viaan est le Robin qui aime sa mère, quelle sera sa réaction ? Acceptera-t-il Viaan ou commencera-t-il à le détester ? Comme on le voit, Aarav est très possessif envers sa mère ; il veut toujours savoir qu’il est le seul homme dans sa vie. Eh bien, les téléspectateurs sont très heureux de savoir ce qui se passera ensuite sur Katha Ankahee.