Tournure à venir de Katha Ankahee : Katha devient toute possessive alors que le passé de Viaan, Seema, marque la rentrée ; Le comportement étrange de Vanya éveille les soupçons

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee : Dans le dernier morceau de Katha Ankahee, on voit Viaan (Adnan Khan) donnant une carte vierge à Katha, qu’Aarav (Ajinkya Mishra) lui donne pour le Katha. Plus tard, nous voyons Tejji et Farah parler de Katha. Teji (Bidisha Ghosh Sharma) aura peur de perdre Viaan car elle sent que Katha va l’emmener. Eh bien, Tejji pense que Seema finira par Earthcone mais Katha la voit, et elle essaie de l’empêcher de rencontrer Viaan. Elle ne veut pas qu’il rencontre son passé car elle sait que s’il la voit, il ressentira à nouveau cette douleur alors elle l’emmène dehors pour lui parler. Elle lui fait également réaliser qu’elle doit passer de son passé mais on voit que Seema n’a rien compris car elle a souffert de perte de mémoire mais Katha (Aditi Sharma) ne réalisera pas tout cela et nous verrons Vanya venir prendre sa mère.

Katha Ankahee Twist à venir

Dans le prochain morceau de Katha Ankahee, nous voyons Vanya promettre à sa mère que bientôt tout sera résolu. Plus tard, Katha (Aditi Sharma) pensera également au comportement étrange de Vanya et pensera également à la raison pour laquelle elle est devenue possessive pour Viaan. De plus, nous voyons Vanya se rapprocher d’Ehsan (Samar Vermani) et lui dit également qu’elle fera tout pour lui s’il l’a aidée à obtenir le mentorat de Viaan. Eh bien maintenant, Katha a enfin des doutes sur Vanya et bientôt nous voyons que tous les secrets de Tejji seront dévoilés devant Viaan (Adnan Khan) et Katha.

Vanya apportera la tempête dans la vie de Viaan

L’émission Katha Ankahee est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision et la future piste de Katha Ankahee va être super dramatique car nous verrons peut-être qu’Ehsan soutiendra le plan de Vanya et il suggérera à Viaan de choisir Vanya car elle est le meilleur emploi pour le projet à venir. Eh bien, Katha et Viaan ont eu une conservation à propos de Vanya, mais il reste ferme sur sa décision et cela pourrait être possible à cause de Vanya, leur amitié en souffrira et aussi Katha s’énervera pour cela. Viaan connaîtra-t-il la vraie raison pour laquelle Katha est contrariée ? Voyons ce qui se passera dans le prochain épisode. Il est possible que Vanya fasse un autre tamasha et apporte une tempête dans la vie de Viaan. Katha pourra-t-elle tout gérer ? Le spectacle semble avoir des rebondissements intéressants qui attendent les fans.