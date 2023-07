Tournure à venir de Katha Ankahee: Katha devient jalouse en tant que lien Vanya-Viaan; Le passé de Tejji pour apporter un choc

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee : Dans le dernier morceau de Katha Ankahee, on voit Vanya accomplir enfin sa mission. Elle obtient le mentorat de Viaan (Adnan Khan), mais nous voyons qu’il a fait cela pour Ehsan (Samar Vermani). Ehsan aime-t-il vraiment Vanya ? Attendons de voir le twist. Vanya parlera-t-elle de son passé devant Ehsan ? Dans l’émission Katha Ankahee, l’histoire tourne maintenant autour du passé de Vanya, Seema et Tejji car il y a de grands secrets que Tejji a cachés à Viaan, et maintenant Tejji (Bidisha Ghosh Sharma) a peur de le perdre. Viaan détestera-t-il vraiment sa mère quand il connaîtra la vérité sur le passé de Tejji ?

Katha connaît le passé de Tejji

Dans le prochain morceau de Katha Ankahee, on voit que Katha (Aditi Sharma) pense vraiment à Viaan, Vanya et Seema Dutta ; elle relie tout, et il est possible que Katha recontacte Seema Dutta pour en savoir plus sur elle. Eh bien, bientôt, nous verrons peut-être une piste intéressante lorsque Katha apprendra tout sur le passé de Tejji. Nous voyons dans le morceau à venir que Viaan est tout le temps occupé avec Vanya, et il semble que Katha soit jalouse de les voir, elle dit à Viaan qu’il doit mettre des caméras de vidéosurveillance dans sa cabine. Viaan (Adnan Khan) sera-t-il vraiment heureux de penser que Katha est jalouse ?

Tournure à venir de Katha Ankahee

L’émission Katha Ankahee est l’une des meilleures séries télévisées. Comme on le voit, Katha Ankahee est une adaptation d’une émission turque basée sur 1001 Nights, et les téléspectateurs adorent regarder la chimie superhit entre Katha et Viaan, interprétée par Adnan Khan et Aditi Sharma. Elle a joué et gagné en popularité grâce à la série Silsila Badalte Rishton Ka, dans laquelle elle a joué le personnage de Mauli et Adnan Khan, est plus populaire grâce à la série Ishq Subhanallah où joué par Kabir. Maintenant, ils ne sont connus que sous le nom de Katha et Viaan.

Dans le futur morceau de Katha Ankahee, nous verrons peut-être une tournure super intéressante lorsque Tejji affrontera enfin son passé. Dans la fête culturelle d’Earthcone, Vanya décidera d’emmener sa mère et révélera enfin la vérité devant Viaan. Les téléspectateurs attendent avec impatience cette vérité car elle va changer la vie de Viaan ainsi que de Tejji. Voyons quel est ce secret. Il est possible que Viraj épouse Seema pour la première fois et que Tejji casse leur maison. Attendons de voir la vérité.