Tournure à venir de Katha Ankahee : Enfin Katha est amoureuse, pourra-t-elle se confesser à Viaan et affronter Aarav ?

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee : Dans le dernier morceau de Katha Ankahee, on voit qu’enfin Katha et Viaan, alias Aditi Sharma et Adnan Khan, terminent leur conférence et rentrent chez eux, où nous voyons qu’ils se manquent tous les deux et se souviennent des beaux souvenirs qu’ils ont passés à la conférence. Plus tard, nous voyons Neerja ji taquiner Katha après avoir vu le visage rouge de Katha, qui est totalement rougi. De l’autre côté, Tejji verra également Viaan rougir, mais Tejji ne sera pas content de voir le visage de Viaan, car elle a l’idée que Viaan aime totalement Katha. Nous voyons Tejji se mettre en colère et appelons Farah pour lui demander quoi faire. Voyons ce qu’ils font pour empêcher Katha et Viaan de s’aimer. Voyons ce qui se passe ensuite.

Katha Ankahee Twist à venir

Dans le prochain morceau de Katha Ankahee, nous voyons que Katha (Aditi Sharma) et Viaan (Adnan Khan) retournent à leur travail, et Katha est vraiment contrariée de manquer sa bague. Viaan lui pose des questions à ce sujet, et elle dit qu’elle a perdu sa bague préférée, qu’Aditya lui a donnée lors de leur première rencontre, puis Viaan a demandé à Katha quel endroit elle avait visité en dernier. Katha lui a répondu qu’elle était allée aux toilettes pour la dernière fois, et nous voyons un véritable amant, Viaan Raghuvanshi, aller casser le lavabo pour trouver la bague de Katha, car cette bague signifie beaucoup pour Katha. Eh bien, avec ce type d’amour, les téléspectateurs veulent les voir ensemble. La proximité de Viaan et Katha grandira chaque jour, mais les téléspectateurs attendent de voir la confession d’amour de Katha. Viaan se rendra compte que Katha lui a désormais entièrement fait confiance, mais il décide de ne jamais lui demander car il croit qu’il faut l’attendre. Eh bien, nous devons également voir la tournure à venir lorsque Katha exprime enfin son amour devant Viaan.

Katha accepte enfin qu’elle soit amoureuse

Dans l’émission Katha Ankahee, qui est un remake en hindi d’une émission turque 1001 nuits, elle est totalement basée sur une histoire d’amour unique, et nous voyons que les téléspectateurs sont vraiment ravis de voir la chimie entre Katha et Viaan et leur donnent également un immense amour. . Aditi Sharma est une actrice de télévision très populaire et son personnage attachant de Katha est aimé de tous.

Dans le futur morceau de Katha Ankahee, on verra peut-être que bientôt Aarav Katha et Viaan seront réunis car Katha décide qu’avant d’avouer son amour à Viaan, elle dira à Viaan et Aarav que c’est elle qui est la mère de Batman. La tournure à venir va être vraiment intéressante.