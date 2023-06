Tournure à venir de Katha Ankahee: Aarav prévoit de surprendre Katha; Ehsan dans une solution entre l’ami Viaan et l’amour Vanya

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee: Dans le dernier titre de Katha Ankahee, on voit Katha (Aditi Sharma) et Viaan (Adnan Khan) sortir de la ville pour une conférence de deux jours, ce qui est très intéressant à voir car Viaan et Katha apprécient vraiment leur temps ensemble. Nous verrons qu’ils seront admirés par les clients, et nous les verrons également remporter le premier prix de cette rencontre. De plus, nous voyons que le rival commercial Anirudh fait sentir sa présence à cette réunion, et il remarquera que Katha et Viaan s’aiment. Il est possible qu’il joue un gros match avec Katha et Viaan.

Aarav obtiendra-t-elle le bonheur de sa mère en réunissant Katha et Viaan ?

Dans le morceau à venir de Katha Ankahee, on verra peut-être qu’Aarav va faire des plans pour surprendre sa mère en allant à la conférence, et on verra peut-être qu’il demandera à Kailash Garewal de l’accompagner. Bon, il faut attendre pour voir le twist : cette surprise sera-t-elle pour Aarav ou Katha ? Il se pourrait que ce soit un gros rebondissement pour Robin et Batman, où l’on verra enfin qu’Aarav va savoir que Viaan aime sa mère. Aarav obtiendra-t-elle le bonheur de sa mère en réunissant Katha (Aditi Sharma) et Viaan (Adnan Khan) et en informera-t-elle également ses grands-parents ?

Katha Ankahee Twist à venir

Dans le futur morceau de Katha Ankahee, nous verrons peut-être bientôt une autre histoire d’amour commencer dans Earthcone, et c’est entre Vanya et Ehsan. Ce couple a également l’air fabuleux l’un avec l’autre, et les téléspectateurs attendent vraiment de voir leur chimie. Dans les prochains épisodes, nous verrons peut-être Vanya et Ehsan (Samar Vermani) parier sur qui boit le plus. Eh bien, il est possible que Vanya boive tellement qu’Ehsan la ramène chez elle, mais plus tard, il verra Seema Dutta et saura enfin que Vanya est sa fille et aussi la demi-soeur de Viaan. Eh bien, la piste à venir va être très intéressante. Ehsan parlera-t-il avec Vanya, ou révélera-t-il tout à Viaan ? Voyons où va cette nouvelle histoire d’amour. Attendons de voir qui Ehsan choisira – Viaan ou Vanya.

Dans le spectacle Katha Ankahee, nous pouvons voir tant de rebondissements intéressants. Nous pouvons voir qu’Aarav donne toutes ses bénédictions à Katha pour se marier avec Viaan, et nous pouvons également voir qu’Ehsan dit tout à Viaan à propos de Seema Dutta, et bientôt nous verrons Tejji (Bidisha Ghosh Sharma) et Farah (Priyamvada Singh) révélant tous les sombres secrets devant Viaan et Ehsan.