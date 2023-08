Tournure à venir de Katha Ankahee : Aarav et Maya Didi apporteront une tournure à la vie de KaViaan. Est-ce que tout ira bien ?

Dans le morceau à venir de Katha Ankahee, on voit que la belle-famille de Katha est arrivée, et on voit Tejji parler à Kailash Garewal et se plaindre de Katha, et on voit enfin tout se gâter, et finalement Katha et Viaan acceptent leur relation en devant leur famille. Arriveront-ils à sécuriser leur relation face à leurs problèmes familiaux ? Attendons de voir la tournure à venir qui se produira à Katha Ankahee.

Katha Ankahee est l’émission la plus diffusée à la télévision et les téléspectateurs ont adoré voir la chimie entre Katha et Viaan, alias Adnan Khan et Aditi Sharma. Eh bien, la dernière histoire de Katha Ankahee va être très dramatique. Comme nous le voyons, Katha et Viaan ont exprimé leurs sentiments, mais maintenant leur famille deviendra la pierre sur leur chemin, et cette fois Katha ne veut pas obtenir son amour sans la permission de sa famille. Viaan ne quittera pas non plus sa mère, car il l’aime. Voyons ce que le destin décide pour Katha et Viaan.