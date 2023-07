Tournure à venir de Katha Ankahee : Aarav devient Cupidon pour sa mère ; va-t-il rapprocher Viaan et Katha ?

Dans le prochain morceau de Katha Ankahee, nous voyons que Katha (Aditi Sharma) commence à ignorer Viaan à cause de Tejji. Mais Viaan est essoufflé en voyant cela, et il dit à Katha qu’il ne la verra jamais comme ça parce que quand elle est heureuse, tout est parfait. Bon, il faut attendre pour voir le rebondissement : Katha évitera-t-elle les pourparlers de Tejji et accordera-t-elle plus d’importance à l’amour ? Eh bien, il est peut-être possible que Katha ait cette fois aussi choisi son amour parce qu’elle sait qu’elle n’abandonnera jamais ses sentiments envers Viaan, mais qu’en est-il de Viaan ? Va-t-il quitter sa mère pour Katha ? Voyons où est passée l’histoire de ces deux beaux couples.

Enfin Katha avoue ses sentiments devant Viaan

Katha Ankahee est la meilleure émission de télévision. Et le dernier morceau tourne totalement autour du triangle amoureux entre Katha et Viaan, ainsi que du petit enfant qui pense à sa mère. Eh bien, nous devons attendre de voir la réaction de Viaan (Adnan Khan) et Aarav car ce sont eux qui aiment Katha de la même manière, et elle les aime également de la même manière.

Dans le futur morceau de Katha Ankahee, on voit un morceau intéressant. Quand Aarav parle avec Viaan de vouloir que quelqu’un devienne un ami de sa mère et demande à Viaan s’il l’aidera à lui dire qu’il devrait travailler avec sa mère et être son ami, nous pouvons voir que Viaan est un peu mal à l’aise et en parle avec Katha. Katha sera-t-elle prête pour cela, ou donnera-t-elle une solution à Viaan ?