Tournure à venir de Katha Ankahee : Aarav apprend que Viaan est amoureux de Katha, l’acceptera-t-il comme père ?

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee : Dans le dernier morceau de Katha Ankahee, on voit que Viaan est totalement impliqué dans la prise en charge des enfants qui l’entourent. On voit d’abord qu’il manipule Aarav (Ajinkya Mishra), puis il s’occupe du bébé de Keith, Neena. Tous les téléspectateurs aimeront ce côté du personnage de Viaan Raghuvanshi, qui est joué par Adnan Khan. Eh bien, c’est l’émission la plus populaire à la télévision, et Katha Ankahee est très populaire en raison de son histoire d’amour unique.

Katha décidera de parler avec Aarav

Dans le prochain morceau de Katha Ankahee, nous verrons qu’Aarav est très attaché à Viaan, et voyant cela, Katha s’inquiète et pense que si Viaan (Adnan Khan) oublie Aarav, comment va-t-elle s’y prendre ? Nous verrons peut-être dans le prochain épisode que Katha tentera de mettre de la distance entre Aarav et Viaan, mais seront-ils affectés par cela ou se feront-ils confiance ? Voyant ce lien, Katha (Aditi Sharma) décidera de parler avec Aarav et de lui dire toute la vérité sur Viaan. Les téléspectateurs attendent ce morceau avec impatience quand, enfin, Viaan sait qu’Aarav est le fils de Katha.

Katha Ankahee Twist à venir

Dans le futur morceau de Katha Ankahee, on verra tellement de rebondissements quand l’attente des téléspectateurs va bientôt s’apaiser car on verra peut-être Aarav apprendre que Robin aime sa mère, attendons de voir ce qu’il décidera : va-t-il digérer cette vérité que Viaan est le deuxième homme qui est entré dans la vie de sa mère, ou est-ce qu’il sera d’accord avec ça ? Attendons de voir les pistes à venir. Eh bien, les téléspectateurs sont également très impatients de voir leur histoire d’amour prendre forme, mais qu’en est-il de Tejji ? Acceptera-t-elle Katha ?