Tournure à venir de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: fin de l’histoire d’amour de SaiRat; Savi trouvera-t-elle le véritable amour comme sa mère ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin on voit enfin Sai (Aïcha Singh) et Virat (Neil Bhatt)sauvez tout le monde mais les hommes de main attachent une bombe au corps de Sai. Nous voyons Sai rêver d’un très beau moment dans lequel elle voit tous les membres de la famille étaient excités pour la réunion de Sai et Virat bien c’est le dernier rêve de Sai plus tard quand sa pause de rêve elle voit que c’est son dernier moment avec Virat . Sai demande à Virat de partir s’il vous plaît mais Virat décide que s’ils ne peuvent pas vivre ensemble, ils mourront l’un avec l’autre. Eh bien, le dernier morceau est très douloureux pour les téléspectateurs et il est possible que tous les téléspectateurs pleurent pour le Sai et Virat alias Ayesha Singh et Neil Bhatt. Nous voyons dans leurs derniers instants qu’ils commenceront à se souvenir de leurs beaux souvenirs qu’ils ont passés ensemble et finalement la bombe explosera et l’histoire d’amour de SaiRat se terminera.

Une nouvelle histoire d’amour va commencer entre Savi et Ishaan

Dans le morceau à venir de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons que finalement nos soldats Sai (Ayesha Singh) et Virat (Neil Bhatt) ont terminé leur voyage et nous voyons tous les membres de la famille et même toute la nation pleurer à leur disparition. Eh bien, maintenant, les téléspectateurs sont vraiment sous le choc, mais ils sont également ravis de voir la nouvelle histoire d’amour entre Savi et Ishaan. Dans le morceau à venir, cela va être très intéressant car nous voyons que finalement le spectacle fait un bond et Savi devient policier et Vinayak devient médecin, et encore une fois, l’histoire d’amour de Savi sera comme celle de sa mère. Voyons dans quelles circonstances Ishaan, alias Shakti Arora, épousera Savi, alias Bhavika Sharma.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons Savi et Vinayak vieillir et ils prennent tous les deux soin de leur famille. Savi est la courageuse policière et elle donnera toujours la priorité à son travail plus tard, nous verrons peut-être que la famille Chavan décide que Savi se marie et à cause de leur bonheur, Savi dira oui car elle croit toujours en sa relation Aai Baba. Elle croit que son Aai a épousé son baba sans amour et si elle veut le véritable amour, elle obtiendra également un mariage arrangé à cause de son bonheur familial. Eh bien, le morceau à venir de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va être très intéressant et maintenant nous devons attendre pour voir la tournure. Les nouveaux personnages pourront-ils également répandre le charme dans ce spectacle ou non ?