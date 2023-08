Tournure à venir de Barsatein : Aradhna fait un pas vers sa mère ; obtiendra-t-elle son amour et son identité?

Alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Barsatein, on voit Reyansh obtenir enfin toutes les preuves qui montrent qu’Aradhna est innocent, et il atteint la maison de Mayank et commence à le frapper. Enfin, Aradhna est innocenté devant Reyansh (Kushal Tandon). Plus tard, nous voyons que Maya est très sacrée, alors qu’Angad frappe Meena Aunty. De l’autre côté, on voit Malini, et toute la famille a commencé la préparation des cérémonies roka de Maya. Mais Malini voit que Maya est vraiment inquiète. Eh bien, Aradhna (Shivangi Joshi) atteint la maison de Khanna pour livrer les gâteaux. Mais bientôt, nous voyons aussi qu’Angad est exposé devant la famille Khanna. De l’autre côté, nous voyons Malini faire un discours sur ses filles, et Aradhna la voit et sa mère lui manque. Plus tard, nous voyons quelqu’un appeler Mimi, et finalement, Aradhna apprend que Malini est sa mère biologique. Eh bien, il faut attendre pour voir le rebondissement : Malini et Viren accepteront-ils également Aradhna ?

Twist à venir

Dans le morceau à venir de Barsatein, on voit Aradhna quitter la maison de Malini, et soudain la police vient arrêter Angad. Maya leur dira-t-elle toute la vérité ? Eh bien, voyons ce qui se passe. Aradhna perd connaissance et tombe sur le sol, mais elle voit que Reyansh la tient. Viendra-t-il vraiment ou est-ce juste son rêve ? Eh bien, attendons de voir combien de rebondissements sont sur le chemin d’Aradhna.

La série Barsatein est présentée par Balaji Telefilms sous la direction d’Ekta Kapoor, mais le spectacle vient de commencer et crée parfois sa magie alors que les téléspectateurs adorent la chimie entre un Reyansh Lamba têtu et Aradhna Shahni, alias Kushal Tandon, et Shivangi Joshi. Eh bien, enfin, après le Beyhad et Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, les deux acteurs ont répandu leur charme dans le spectacle de Barsatein.

Dans la future piste de Barsatein, nous voyons que Reyansh a également atteint Dehradun pour rechercher Aradhna, et finalement il se rend également chez Mimi, où Aradhna et Reyansh sont choqués de se voir. Attendons de voir si Aradhna lui donne une autre chance ou non. De l’autre côté, Aradhna explique tout sur sa vie devant Viren et Malini. Eh bien, Malini se sent également très émotive car elle se souvient également de son passé et elle la serre dans ses bras. Voyons quand Malini réalisera qu’Aradhna est sa fille. Voyons où va l’histoire d’Aradhna à partir d’ici.