Tournure à venir d’Anuupmaa: Anu échoue dans ses tentatives de sauver Pakhi de son mariage toxique et abusif avec Adhik

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, on voit Kavya (Madalsa Sharma) optez pour l’échographie, où Baa insiste pour que Vanraj l’accompagne. Vanraj (Sudhanshu Pandey) commence à rêver qu’il doit dire toute la vérité devant la famille Shah, mais son rêve va se briser, et il prend du recul et ne dit rien car il ne veut pas que son Baa Bapuji souffre. Eh bien, nous voyons que Kavya décide de dire toute la vérité à la famille. Voyons ce qui se passera dans le futur avec la relation entre Kavya et Vanraj. De l’autre côté, on voit Kinjal (Nidhi Chah) expliquant à nouveau à Dimpy que dans son complot, elle perdra Samar. Eh bien, nous devons voir si Dimpy réalise toujours sa faute ou non. Plus tard, nous voyons Pakhi (Muskan Bamné) essayant de faire comprendre à Adhik, mais sa colère a dépassé toutes les limites, et encore une fois il a giflé Pakhi, et finalement Anupamaa a vu cela. Voyons si Anupamaa fait comprendre à Pakhi qu’Adhik ne la mérite pas et ne changera pas.

Enfin Anu apprend la vérité sur Adhik

Dans le morceau à venir d’Anupamaa, on voit Anupamaa gronder très durement Adhik. Mais on voit Pakhi venir le soutenir alors qu’elle décide de donner une autre chance à Adhik. Eh bien, nous devons attendre pour voir le rebondissement : que fera Vanraj après avoir appris la vérité que sa fille souffre d’un mariage abusif ? Eh bien, la vie de Pakhi est maintenant complètement brisée. Choisira-t-elle ses parents ou son mari ? Voyons ce qui se passe ensuite.

Twist à venir

Anupamaa est l’émission la plus diffusée à la télévision, car les téléspectateurs adorent la chimie entre Anupamaa et Anuj, alias Gaurav Khanna et Rupali Ganguly. Le dernier morceau concerne Pakhi, car elle souffre beaucoup dans sa vie conjugale. Voyons comment Anupamaa résoudra tous les problèmes de la vie de Pakhi. Sortira-t-elle de ce mariage violent ? Voyons quelle sera la décision finale de Pakhi.

Dans le futur morceau d’Anupamaa, nous pourrions voir un rebondissement intéressant, et enfin, nous pourrions voir Samar et Toshu devenir très en colère à cause du comportement d’Adhik. Eh bien, nous pouvons voir qu’Anuj fera tout comprendre à Pakhi. Les téléspectateurs attendent avec impatience les rebondissements qui se profilent sur le chemin d’Anupamaa et de la vie de ses enfants.