Tournure à venir d’Anupamaa : Vanraj manipule à nouveau Anu, mais elle prend une position ferme pour réaliser son rêve d’enfance

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa : La piste actuelle tourne autour du nouveau voyage d’Anupamaa, qu’elle est sur le point de commencer. Vanraj (Sudhanshu Pandey) fait une crise cardiaque et est hospitalisé. Plus tard, on peut voir Anupamaa (Rupali Ganguly) tendre la main pour voir Vanraj Shah, mais Vanraj comprend à nouveau mal Anupamaa. Il manipule à nouveau Anupamaa en lui faisant croire qu’il la veut dans sa vie. Mais les téléspectateurs n’aiment pas la piste actuelle d’Anupamaa, car ils veulent qu’elle aille une fois à Mumbai pour rencontrer Anuj (Gaurav Khanna). Plus tard, nous pouvons voir que Leela (Alpana Buch) défend toujours Vanraj, et Hasmukh (Arvind Vaidya) dit directement à Leela qu’Anupamaa ne pourra jamais retourner à Vanraj car Anupamaa vit sa vie seule. Baa demande à Anu de rester chez Shah pour s’occuper de Vanraj, mais Anupmaa dit clairement que maintenant elle va se concentrer uniquement sur sa carrière.

Vanraj manipule à nouveau Anu

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, nous pouvons voir une nouvelle tournure dans laquelle Anupamaa (Rupali Ganguly) peut être admise dans son mentor d’enfance, Malti Devi (Apara Mehta) Dance Academy, et nous pouvons voir que c’est la nouvelle entrée qui va changer la vie d’Anupamaa. De l’autre côté, où est Anuj ? S’il n’est pas avec Maaya (Chhavi Pandey) et pas à Mumbai, alors où va-t-il ? Nous attendrons de voir les nouveaux rebondissements dans les morceaux à venir.

Tournure à venir d’Anupamaa

Dans les futurs morceaux d’Anupamaa, nous pouvons voir que les fans ne sont pas satisfaits des morceaux actuels, alors ils attendent de voir un petit saut dans lequel ils peuvent voir une réunion d’Anuj et d’Anupamaa. L’entrée d’Apara Mehta est devenue le tournant majeur dans la vie d’Anupamaa car c’est elle qui aide Anupamaa à atteindre des niveaux élevés dans sa carrière. Anupamaa, avec sa nouvelle responsabilité, qui est que le destin lui donne Bhairavi, la prend, laisse tout et reste dans le Gurukul pour enseigner la danse et réaliser ses rêves.

Anupamaa oubliera-t-elle Anuj quand il reviendra vers elle ?