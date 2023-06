Tournure à venir d’Anupamaa : Nakul jouera un sale tour et empêchera Anupamaa d’aller en Amérique ?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa : dans le dernier morceau d’Anupamaa, on a vu voir Vanraj (Sudhanshu Pandey) et Kavya (Madalsa Sharma) profitant de leur moment ensemble au téléphone. Nous voyons Vanraj dire à Kavya qu’elle ne devrait pas s’inquiéter du tout car il sera toujours là pour elle. Mais Leela (Alpana Buch) vient l’exciter. Cependant, Vanraj est très heureux et n’attend que son bébé. Plus tard, on voit Dimpy (Nishi Saxena) et Baa se bat à nouveau. Ce temps Kinjal (Nidhi Shah) intervient et résout leurs problèmes. Ailleurs, nous verrons Malti Devi (Apara Mehta) présentant Anupamaa aux médias et la déclarant comme uttardhikary de son gurukul. Anupamaa (Rupali Ganguly) est très dépassé par tout cela. Eh bien, c’est le nouveau départ de la vie d’Anupamaa. Cependant, cela lui demandera de sacrifier sa relation.

Nakul veut ruiner Anupamaa

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, nous voyons que Malti Devi (Apara Mehta) donne toutes ses responsabilités à Anupamaa. Gurumaa décide de tout quitter. À cause de la décision de Malti Devi, Nakul devient jaloux et en colère. Il envisage de se venger et complotera pour empêcher Anupamaa (Rupali Ganguly) de se rendre en Amérique. Il sera très intéressant de voir ce que Nakul fera pour empêcher Anupamaa d’aller en Amérique. Une fois de plus, nous verrons qu’Anupamaa se rapproche de son rêve, mais elle devra peut-être se battre à nouveau. On voit qu’Anupamaa a choisi sa carrière et sacrifié sa relation. mais Nakul veut ruiner Anupamaa. Il pense qu’Anupamaa ne devrait rien obtenir ni Anuj (Gaurav Khanna) ni l’académie. Eh bien, voyons ce qui se passe ensuite.

Twist à venir

Dans le futur morceau d’Anupamaa, on verra peut-être enfin Malti Devi révéler toute sa vérité devant Anuj. Elle lui demandera de rester loin d’Anupamaa. Mais nous verrons Anuj rejoindre Anupamaa en Amérique. Il sera là pour la soutenir et l’encourager, mais il semble que cela ne fera que distraire Anupamaa. Elle deviendra vierge. Cependant, Anuj n’est pas sa faiblesse, il est sa force, alors elle surmontera toutes ses pensées, nous verrons peut-être enfin Anupamaa atteindre ses objectifs. Mais les fans et les téléspectateurs de MaAn attendent qu’Anupamaa retrouve Anuj. Voyons quand MaAn se réunira.