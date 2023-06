Tournure à venir d’Anupamaa : Maya se retrouve dans un asile psychiatrique, MaAn va-t-elle enfin se réunir ?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: Dans le dernier trailer d’Anupamaa, on voit Kinjal (Nidhi Shah)décident d’organiser une fête d’adieu pour Anupamaa, et chaque membre de la famille est très heureux d’organiser une fête d’adieu. De l’autre côté, Nakul (Aman Maheshwari)et la compétition d’Anupamaa va commencer, et ils donnent tous les deux une belle performance, mais tout à coup Anupamaa se blesse à cause de Nakul; il a juste peur de perdre son Amma ainsi que la propriété de Gurukul. Mais Gourou Maa (Apara Mehta) décide de savoir qui a fait cela ; elle veut une vidéo de vidéosurveillance pour découvrir le vrai coupable. Anupamaa apprend la vérité que Nakul a tout fait, et nous voyons qu’il s’excusera, mais elle comprend ses sentiments et lui fait réaliser que ce qu’il a fait était mal. Attendons de voir si Nakul regrette vraiment ce qu’il a fait avec Anupamaa. Plus tard, nous voyons Vanraj (Sudhanshu Pandey)voulant une chance de Kavya (Madalsa Sharma) et finalement ils sont réunis pour leur enfant.

Anupamaa ira-t-il réellement en Amérique ou non ?

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, on voit Anuj (Gaurav Khanna) voir Anupamaa (Rupali Ganguly) avec ses jambes blessées et la prend dans ses bras. En chemin, nous voyons un beau moment entre Anuj et Anupamaa. Plus tard, Pakhi décidera également de faire ses adieux à sa mère, mais Maya (Chhavi Pandey) devient très en colère et semble vouloir faire du mal à Anupamaa. Eh bien, attendons de voir si Anupamaa ira à Kapadia Mansion, et la question la plus curieuse se pose dans l’esprit des téléspectateurs : Anupamaa ira-t-elle réellement en Amérique ou non ? Parce que, dans la vie d’Anupamaa, on voit que sa vie est très imprévisible ; sa vie changera à chaque seconde. Attendons de voir le twist.

Twist à venir

L’émission télévisée Anupamaa de Rajan Shahi a attiré l’attention de tous depuis le premier jour. Le spectacle, dirigé par Rupali Ganguly et Gaurav Khanna qui jouent Anupamaa et Anuj, est en tête de la liste TRP. Maintenant, dans la piste actuelle, Anupamaa n’a plus que trois jours à vivre avec Anuj. Va-t-il convaincre Anupamaa de rester avec elle ?