Tournure à venir d’Anupamaa : Maya prévoit quelque chose d’extrêmement diabolique contre Anu alors qu’Anuj prévoit un adieu pour elle

Anupamaa (Rupali Ganguly) est imparable et a décidé de ne laisser personne dépasser ses rêves d’aller en Amérique, alors qu’il semble que Maya (Chhavi Pandey) va créer un énorme obstacle qui changera sa vie pour toujours. Dans les prochains épisodes, nous pouvons voir comment Maya perd son équilibre mental et est extrêmement perturbée par les projets d’Anuj (Gaurav Khanna) de faire ses adieux à son Anu. Alors qu’elle hallucine également qu’Anu et Anuj se retrouvent dans la maison de Kapadia et se moquent d’elle. Cela rend Maya agitée et elle planifie quelque chose d’extrêmement diabolique contre Anu car elle veut que son chapitre se termine pour toujours. Maya est montrée comme peu sûre d’elle et pas dans un état mental approprié, et elle est sur le point de faire tout et n’importe quoi. Nous allons maintenant voir Maya franchir toutes ses limites, blesser Anupamaa et planifier quelque chose d’extrêmement diabolique.

Anuj sera brisé par cela, et il pourrait maintenant faire un pas en avant contre Maya et retourner à son Anu avec Choti Anu. Pendant ce temps, les fans de MaAn adorent la chimie entre Anuj et Anu dans le dernier épisode, où ils parlent à travers leurs yeux, et les fans les appellent adorables. Et aussi la façon dont il soulève Anu et l’emmène chez sa mère et la façon dont les deux s’embrassent, leur chimie crée définitivement des feux d’artifice à l’écran.

Maya ben thode aur yese sapne dekhlo s’il vous plait.. J’adore ça…?? Ps : MaAn yese kitne mast lagte hai yar…faites-en les méchants de cette émission… ? ?#Anupamaa #AnujKapadia #MaAn #MaAnCultpic.twitter.com/WN9zRCpICl : (@iamsahaara) 25 juin 2023

C’était un bon moment pour s’embrasser. Situation et proximité ka fayda uthana tha na .. shucks!!! #Anupamaa #MaAn pic.twitter.com/lellpqpmeX Prachi Hamirbasia (@prachihamir) 25 juin 2023

Mais il sera intéressant de voir comment les plans diaboliques de Maya se révéleront contre Anupamaa. Pourra-t-elle aller en Amérique ? Anuj et Anu vont-ils se remettre ensemble ?