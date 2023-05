Tournure à venir d’Anupamaa : Maya piège Anuj dans son Mayajaal, Anupamaa est de nouveau laissée seule

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa : l’intrigue actuelle tourne autour d’Anupamaa (Rupali Ganguly) et sa famille organisent une petite fête où ils attendent tous Anuj (Gaurav Khanna) rendre. Plus tard, on peut voir Barkha (Ashlesha Sawant) viennent s’excuser auprès d’Anupamaa que la propriété de la famille Kapadia n’appartient qu’à Anupamaa, et de l’autre côté, Vanraj (Sudhanshu Pandey) et Leela Baa (Alpana Buch) y parviennent aussi pour faire partie du bonheur d’Anupamaa, mais on voit qu’ils ne viendront pas car ils ne voulaient pas tous qu’il choisisse. De l’autre côté, nous pouvons voir qu’Anuj n’est pas venu, et Anupamaa pense que quelque chose va arriver à Anuj pour qu’elle puisse le rencontrer, mais plus tard Anuj a appelé, et encore une fois Anupamaaa pleure de manière incontrôlable.

Maaya piège Anuj dans son Mayajaal

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, nous pouvons voir qu’Anuj (Gaurav Khanna) n’est pas revenue, et Anupamaa (Rupali Ganguly) fait cette fois un pas énorme et se parle de la façon dont elle ne vit que pour elle-même et ne peut rien lui demander. Plus tard, nous pouvons voir une tournure à venir dans laquelle Kavya quitte également la maison de Shah et Vanraj s’évanouit. Nous attendrons de voir la tournure de ce qui est arrivé à Vanraj, ou il est possible que Vanraj joue à des jeux avec Anupmaa et Kavya, car il veut que les deux entrent dans sa vie.

Tournure à venir d’Anupamaa

Dans le futur épisode d’Anupamaa, on peut voir qu’il est possible que Maaya (Chhavi Pandey) utilise ses ruses pour faire chanter Anuj afin qu’elle la choisisse. Voyons ce que Maaya a fait pour exécuter son plan. Plus tard, nous pouvons voir qu’Anupamaa passe enfin à autre chose avec sa douleur, qu’Anuj lui donne. D’un autre côté, Anupamaa montre sa colère et décide de tout laisser derrière elle et de passer sa vie avec elle, et elle seule peut accomplir sa vie. Il est possible qu’Anupamaa ne puisse pas quitter Bhairavi et lui prenne la main, quitte tout et commence un nouveau voyage avec Bhairavi.