Tournure à venir d’Anupamaa : Maya avoue avoir ruiné MaAn ; Vanraj tombe à de nouveaux creux en apprenant la grossesse de Kavya

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa : Dans le dernier titre d’Anupamaa, on peut voir qu’enfin Anuj, alias Gaurav Khanna, a tout dit à Anupamaa, et il se sent très détendu pour affronter toutes ses situations devant Anupamaa. Plus tard, nous voyons qu’Anuj est très heureux qu’Anu soit allé en Amérique. Eh bien, les téléspectateurs sont vraiment heureux pour la piste actuelle car ils voient enfin la réunion de MaAn. Mais nous attendons tous de voir la tournure quand nous verrons enfin Anuj et Anupamaa vivre ensemble pour toujours. Plus tard, on voit Vanraj (Sudhanshu Pandey) conseiller Samar (Sagar Parek) de ne pas devenir comme lui car il est le pire mari de tous les temps. Plus tard, tous les Shahs sont prêts à aller au mariage de Samar et Dimpy.

Kavya prend la décision de faire une fausse couche, ou va-t-elle se battre pour la justice ?

Dans le morceau à venir d’Anupamaa, nous voyons que Kavya (Madalsa Sharma) parle à Vanraj (Sudhanshu Pandey) de sa grossesse. Vanraj devient très bon marché et demande à Kavya de prouver sa grossesse car elle doit faire un test ADN pour confirmer sa grossesse. Kavya prendra-t-elle la décision de faire une fausse couche ou se battra-t-elle pour la justice ? Eh bien, les téléspectateurs sont vraiment ravis de voir la tournure.

L’émission Anupamaa est maintenant l’émission numéro un de la télévision, qui est très appréciée par leurs téléspectateurs, en particulier les femmes, qui se rapportent vraiment au personnage d’Anupamaa parce que chaque femme qui a appris beaucoup de choses pour voir l’émission Anupamaa. Nous pouvons voir qu’Anupamaa (Rupali Ganguly) et Anuj sont très proches en raison de la fonction Haldi car tout est résolu entre MaAn et elle apprend enfin la vérité sur la compulsion d’Anuj (Gaurav Khanna) à prendre soin de Maya.

Twist à venir

Le futur morceau d’Anupamaa va avoir beaucoup de drames et de rebondissements à révéler. Nous pouvons voir Maya exposer ses maladies, et à cause de sa jalousie, nous pouvons voir que pendant les cérémonies de mariage, Anuj et Anupamaa s’assoient l’un à côté de l’autre, et Maya viendra en colère et dira tout ce qu’elle a fait devant tout le monde. Eh bien, les prochains épisodes d’Anupmaa vont être super dramatiques, où nous verrons peut-être qu’Anuj et Anupamaa se réunissent enfin de toutes leurs manières, et il est possible que Kavya décide d’avorter le bébé. Anupamaa fera-t-il prendre conscience à Vanraj de sa responsabilité ?