Tournure à venir d’Anupamaa: Malti Devi jure de détruire la vie d’Anupamaa ainsi que sa relation avec Anuj

Anupamaa est l’émission la plus diffusée à la télévision. Eh bien, cette émission a donné un amour, une action et un drame immenses à ses téléspectateurs. Eh bien, Anupamaa Show a toujours occupé la première place de leur liste TRP, et les téléspectateurs sont toujours du côté d’Anupamaa. En cette période difficile pour Anupamaa, une fois de plus, les téléspectateurs lui apportent leur soutien. Nous espérons tous que bientôt Anupamaa gagnera le cœur de Malti Devi et lui fera comprendre qu’une mère choisit toujours son enfant en premier. Eh bien, on verra peut-être dans le prochain épisode que Malti Devi regrette sa décision tout en prenant son temps. Eh bien, il est possible que Malti Devi ait choisi sa carrière, c’est pourquoi elle est seule cette fois. Personne n’est avec elle. Voyons où va l’équation entre Anupamaa et Malti Devi.

A l’avenir, la piste d’Anupamaa va être très intéressante. car nous pouvons voir que le passé confus de Malti Devi se révélera bientôt. Eh bien, GK viendra avec une grosse tournure; il est possible que nous sachions déjà ce qui pourrait arriver. Malti Devi est la mère biologique d’Anuj, mais si elle peut contrôler ses émotions pour voir Anuj, voyons ce qui se passera ensuite.