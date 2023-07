Tournure à venir d’Anupamaa: Malti Devi gifle Anu pour l’avoir trompée et ne pas être allée en Amérique pour Choti Anu

Anupamaa (Rupali Ganguly) n’a pas pu aller en Amérique pour sa petite fille Choti Anu, qui a le plus besoin d’elle en ce moment, et les fans expriment leur joie pour cette dernière promo, voyant qu’Anupamaa est enfin de retour pour sa fille, et il était bien nécessaire. Pendant ce temps, ils sont mécontents que son Udaan ait été mis en attente et que Malti Devi (Apara Mehta) soit devenue une grande méchante dans sa vie. Dans la dernière promo, vous verrez comment une Anupamaa brisée a atteint la maison de Kapadia, étreint Anuj et dit qu’elle ne pouvait pas aller en Amérique car elle veut que sa fille Choti Anu aille parfaitement bien. Alors qu’Anuj (Gaurav Khanna) est immensément heureuse de la voir mais a un peu de culpabilité sur son visage, Malti Devi est extrêmement furieuse contre Anupamaa et la gifle pour l’avoir trompée et menace de ruiner sa vie.

À quoi bon sortira de l’appel #Anupamaa? Elle est au courant de la situation de Choti, elle sait que l’enfant est dévasté, mais elle a quand même précisé qu’elle partirait quoi qu’il arrive. Un parent n’aura pas besoin d’un appel téléphonique s’il a choisi son enfant avant tout/tous les autres ?? pic.twitter.com/MAZ5QVSWRW MA (@Mus1294) 11 juillet 2023

Il était évident que #Anupamaa reviendra pour choti anu et GuruMaa sera méchant …. ?? Le vrai problème est que chaque personne dans ce spectacle recevra sauf le vil héros de celui-ci qui mérite 100 de gifles pour son acte, ?#Anupamaa #RupaliGanguly pic.twitter.com/MdEgaZZSFJ nidz_mehtz (@nidhimehta06) 12 juillet 2023

C’était évident, pas une surprise du tout. Dès le premier jour, je savais qu’elle n’irait pas? Haila tappaad ? (je ris rn) ?? Prochain chargement d’udaan ?#Anupamaa #MaAn pic.twitter.com/NbQnjJGacE Ishika (@girl_sig) 12 juillet 2023

Donc udaan nahi hui, comme prévu. Pourquoi Gurumaa l’a-t-il giflée ? C’est ridicule. L’autorité qu’elle a sur elle ! Makers exactement Qu’essayez-vous de nous montrer ???#Anupamaa pic.twitter.com/0R2Tk6eDqC Adhira (@AdhiraMoonchild) 12 juillet 2023

Dans les prochains épisodes, vous verrez Malti Devi se transformer en un grand méchant pour Anuj et Anupamaa. Il y avait un angle selon lequel elle était la mère biologique d’Anuj, et maintenant il sera intéressant de voir si les créateurs joueront avec cet angle ou non.