Tournure à venir d’Anupamaa : Malti Devi doit repenser sa décision concernant Anu ; La maison du Shah se transforme en champ de bataille et plus encore

Nous verrons peut-être dans le futur morceau d’Anupamaa que Malti Devi dit à Anupamaa qu’une fois de plus elle réfléchira à sa décision. Plus tard, il est possible qu’au cours de ces 5 jours, Malti Devi connaisse les intentions de Nakul, chacun de ses plans et comment il a prévu de ruiner la danse d’Anupamaa. Eh bien, le prochain morceau d’Anupamaa va être très intéressant parce que nous l’avons tous déjà vu à quel point Malti Devi est hypnotisé par la danse d’Anupamaa. Et bientôt nous verrons Malti Devi voir l’amour de MaAn l’un pour l’autre et elle changera sa décision et elle n’emmènera Anupamaa avec elle que pendant 1 an, et elle promettra à Anuj qu’elle les réunira. Eh bien, les fans sont très curieux de connaître les futurs morceaux : Anupamaa quittera-t-il Anuj et ira-t-il en Amérique, ou MaAn décidera-t-il de se réunir ? Voyons quel sera le prochain tournant dans l’histoire d’Anupamaa.