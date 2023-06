Tournure à venir d’Anupamaa : le destin donne une autre chance à Anuj et Anu de se réunir, mais Malti Devi va-t-il laisser faire ?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa : Dans le dernier morceau d’Anupamaa, nous voyons la relation de Pakhi et Adhik se compliquer de jour en jour, mais Pakhi décide qu’elle ne rompra pas leur relation. Plus tard Anuj (Gaurav Khanna) et Anupama (Rupali Ganguly) passer du temps de qualité les uns avec les autres. La vie est très imprévisible, quand ils sont séparés Anupamaa n’a que des mauvais moments. Mais nous voyons que lorsque Anupamaa aura la chance d’aller en Amérique, elle aura également la chance de vivre avec Anuj. Plus tard Maya (Chavi Pandey) pense encore et encore à la réunion d’Anupamaa et d’Anuj et elle a une crise d’angoisse. Eh bien, les téléspectateurs espèrent vraiment le meilleur. Cette fois, Anupamaa obtient à la fois le rêve de sa vie Anuj ainsi que sa carrière. Attendons de voir le twist. Qu’obtiendra Anupamaa ? Nous voyons la famille Kapadia et la famille Shah organiser une fête d’adieu pour Anupamaa.

Le jeu de Maya est terminé

Dans le morceau à venir d’Anupamaa, on voit la famille Shah organiser une très belle fête d’adieu dans laquelle ils décident tous de montrer le parcours d’Anupamaa. Eh bien, Anupamaa (Rupali Ganguly) est bouleversée en voyant son parcours. De l’autre côté, tout le monde dit à Anupamaa de ne pas aller à Kapadia Mansion, car tous ont peur à cause du comportement de Maya. Cette fois, Maya planifie un très grand acte diabolique; il pourrait être possible cette fois que Maya décide de tuer Anupamaa. Mais elle sera sauvée par Anuj (Gaurav Khanna) et finalement Anupamaa l’envoie à l’asile psychiatrique car elle est très dangereuse pour toute la famille. Maintenant qu’Anuj est enfin libéré de l’insouciance de Maya (Chhavi Pandey), que va faire Anupamaa ? Anuj ira-t-il aussi avec elle ?

Twist à venir

À l’avenir, la piste d’Anupamaa va être très excitante, car nous verrons peut-être que finalement Maya entre dans un asile psychiatrique et Anupamaa va parler à Malti Devi pour savoir si Anuj et Choti Anu peuvent l’accompagner, mais nous voyons aussi que Malti Devi lui dit clairement non et lui rappelle également qu’elle a signé le contrat pour 3 ans. Eh bien, les téléspectateurs sont vraiment surpris de penser que cela ne va pas être une fin heureuse, car il est possible que Malti Devi apporte une nouvelle tournure au dernier moment lorsqu’elle permet à Anuj et Choti Anu de l’accompagner et révèle également tout. sa vérité devant Anupamaa.