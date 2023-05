Tournure à venir d’Anupamaa: le comportement froid d’Anuj et Choti Anu laissera Anupamaa brisé

Alerte spoiler à venir sur Anupamaat: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, on peut voir qu’un saut d’un mois a lieu dans la série, où l’on voit la famille Shah, et Anupamaa est choqué d’apprendre la nouvelle qu’Anuj (Gaurav Khanna) est revenu. A Samar (Sagar Parek) et les cérémonies de mariage de Dimpy, Anupamaa décide qu’Anuj ne peut pas demander à Anupamaa (RupaliGanguly) sur leur relation, et maintenant Anupamaa doit annoncer sa décision sans demander à Anuj. Plus tard, nous pouvons voir qu’Anupamaa et Bhairavi sont très excités d’aller à Gurukul, mais Malti Devi (Apara Mehta) se met très en colère contre Anupamaa et l’avertit que si jamais elle arrive en retard, elle annulera le contrat. De plus, la préparation du mariage de Samar a commencé et les Shahs ont organisé une puja Satyanarayan pour Samar et Dimpy, et les téléspectateurs sont très intéressés de voir cette pooja car dans cette pooja, Anuj peut venir avec Maaya et Choti.

Anupamaa a poursuivi sa carrière

Dans les prochains épisodes d’Anupamaa, nous pouvons voir Anuj (GauravKhanna) arriver chez Shah avec Maaya et Choti, mais qu’est-il arrivé à Anuj ainsi qu’à Choti Anu parce qu’ils ont tous deux rencontré Anupamaa d’une manière étrange ? Comment peuvent-ils se comporter ainsi ? Anupamaa (Rupali Ganguly) aime le plus Anuj et Choti Anu, mais comment peuvent-ils l’oublier ? Nous verrons également dans les prochains épisodes que Malti Devi ne croyait pas au mariage ; il est possible qu’elle soit également confrontée à des difficultés dans sa vie conjugale. Anupamaa ira en Amérique et poursuivra sa carrière.

Tournure à venir d’Anupamaa

À l’avenir, la piste d’Anupamaa sera très intéressante à regarder pour les téléspectateurs car finalement Anuj passera avec Maaya et Anupamaa ira en Amérique et poursuivra sa carrière, mais les téléspectateurs veulent connaître le trapin que Maaya piège Anuj, et nous avons attendre quelque temps pour connaître la vérité sur Maaya. Il est possible que Maaya fasse chanter Anuj, et les téléspectateurs pensent qu’Anuj sera le cerveau de la carrière d’Anupamaa lorsqu’elle se rendra en Amérique, car il existe un lien entre Malti Devi et Anuj. Attendons un saut à venir pour voir des rebondissements intéressants à Anupamaa.