Tournure à venir d’Anupamaa: la vie d’Anupamaa va changer alors que Malti Devi s’apprête à la détruire

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, on voit que Malti Devi (Apara Mehta) a atteint la maison d’Anupamaa, et notre Anupamaa (Rupali Ganguly) donne le discours sur Maa. Elle explique également à Malti Devi que Maa est le seul mot, mais c’est la vie et c’est la fin pour leur enfant. Comment peut-elle devenir égoïste ? Elle assure à Malti Devi qu’un jour elle comprendra Anupamaa. mais Malti Devi gronde Anupamaa. Très mal. Eh bien, nous voyons que la guerre entre Maa et les rêves Eh bien, nous voyons que Malti Devi nous dit aussi qu’Anuj (Gaurav Khanna) est celui qui empêche Anupamaa d’aller en Amérique. Eh bien, Anupamaa révèle qu’elle est responsable de la mort de Maya. Eh bien, c’est la plus grande culpabilité qui a changé la vie d’Anupamaa. Eh bien, nous voyons Anupamaa révéler également que Maya viendra devant elle, et elle souhaite qu’Anupamaa ne puisse pas y aller, et finalement elle vient vers son enfant.

Malti Devi va détruire la vie d’Anupamaa

Dans le morceau à venir d’Anupamaa, on voit Malti Devi (Apara Mehta) partir de la Kapadia Mension et avertir tout le monde que leur compte à rebours va commencer et qu’elle n’épargnera personne. Eh bien, Leela et Vanraj (Sudhanshu Pandey) parlent de la façon dont Malti Devi jouera un très gros match qui ruinera les deux familles d’Anupamaa. On voit aussi que Malti Devi s’est dit qu’à cause de son enfant, elle allait la laisser tomber. Elle n’obtiendra jamais le respect de ces enfants. Elle ruinera les paroles de Maa. Mais les téléspectateurs sont à nouveau avec Anupamaa (Rupali Ganguly). Ils ne la quitteront jamais. Se tiendront-ils avec Anupamaa, ou plieront-ils les genoux devant Guru Mama ? Comme nous le voyons, les Shahs et Kapadia sont tous égoïstes, mais il est possible qu’Anuj (Gaurav Khanna) ne la quitte jamais. Attendons de voir ce qui se passera ensuite.

Twist à venir