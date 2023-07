Tournure à venir d’Anupamaa : la vérité sur Anuj et Malti Devi est révélée, regrettera-t-elle ses décisions passées ?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: Dans l’émission d’Anupamaa avec Rupali Ganguly, nous voyons Anupamaa faire comprendre à Kavya la maternité. Plus tard, nous voyons tout le monde donner des spectacles de danse et profiter de leur temps. De l’autre côté on voit Barkha (Ashlesha Sawant) est vraiment inquiet pour le déménagement d’Ankush car il amène sa fille dans la famille Kapadia. Plus tard, nous voyons Adhik franchir toutes ses limites et gifler Pakhi, mais il crée une scène et piège Pakhi devant Leela Baa. Mais nous devons attendre de voir le twist Anupamaa fera-t-il confiance à Pakhi ? De l’autre côté, on voit Malti Devi se remémorer tout son passé et comment elle a quitté son nouveau-né à cause de sa carrière. Eh bien, maintenant, il est sûr qu’Anuj est le fils biologique de Malti Devi (Apara Mehta) parce que nous voyons que le mari de Malti Devi a décidé de prendre le nom de son fils à partir de la lettre A. Eh bien, le rebondissement à venir dans Anupamaa sera très intéressant à regarder pour les téléspectateurs.

Malti Devi Se souvient de son passé

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, nous voyons que Kavya (Madalsa Sharma) a révélé sa vérité devant Anupamaa, que cet enfant est Aniruddh, et Vanraj apprend la vérité. Eh bien, nous voyons que Vanraj (Sudhanshu Pandey) est maintenant sous le choc, et il est possible que Vanraj ressente enfin la douleur d’Anupamaa. Il sera très intéressant de voir ce que Vanraj fait maintenant. Va-t-il jeter Kavya hors de la maison ? Voyons ce qui se passe ensuite. Que va faire Anupamaa (Rupali Ganguly) ? Il est possible qu’elle prenne une décision qui soit meilleure pour Vanraj ainsi que pour Kavya.

L’Anupamaa Show est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision. et se trouve toujours en haut de la liste TRP. Eh bien, le dernier morceau est très intéressant et dramatique, et tant de rebondissements sont en route pour le spectacle d’Anupamaa. Sur le dernier morceau d’Anupamaa, nous voyons que bientôt nous verrons peut-être Anuj apprendre la vérité que Malti Devi est sa mère. L’acceptera-t-il jamais comme sa mère, ou comprendra-t-il la compulsion de sa mère ? Voyons ce qu’Anuj décide.

Dans le futur morceau d’Anupamaa, on voit que GK Kaka fera son entrée, et lorsqu’il apprendra le nom de Malti Devi, il dira toutes les vérités sur Malti Devi et Anuj. Anupamaa tentera-t-elle de réveiller la maternité de Malti Devi et de réunir une mère et son fils ? Attendons de voir les rebondissements intéressants qui vont suivre.