Tournure à venir d’Anupamaa : la relation cachée de Malti Devi avec Anuj ravivera l’histoire d’amour de MaAn ?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: dans le dernier titre d’Anupamaa, nous verrons que le personnage d’Anupamaa, interprété par Rupali Ganguly, a poursuivi sa carrière et a demandé à Guru Maa de venir assister au mariage de Samar. Attendons de voir si Guru Maa (Apara Mehta) viendra ou non. Plus tard, nous pouvons voir Anuj (Gaurav Khanna) et Anupamaa se rencontrent sur le marché, où Anuj essaie de tout lui dire, mais il ne peut pas à cause de la menace que Maya (Chavi Pandey) lui a délivré. Attendons de voir si Anuj lâche toute la vérité devant Anupamaa ?

MaAn sera-t-il réuni ?

Dans les prochains épisodes d’Anupamaa, nous pouvons voir qu’Anuj (Gaurav Khanna) révèle tout, et Anupamaa (Rupali Ganguly) décide de se venger de Maya, (Chhavi Pandey) mais les téléspectateurs sentent que c’est le rêve d’Anuj. Attendons de voir les prochains épisodes. Que ce soit un rêve ou une réalité, MaAn sera-t-elle réunie ? Anupamaa et Anuj feront-ils une seule équipe ou décideront-ils de tout arranger ? Eh bien, les téléspectateurs veulent aussi cette piste, mais ils spéculent que cela n’arrivera pas car cette fois Anuj ne pense qu’à Anupamaa. Il décide de ne rien lui dire, car elle prend l’avion ou se rend en Amérique.

Tournure à venir d’Anupamaa

A l’avenir, la piste d’Anupamaa va être super intéressante car Malti Devi vient dans Sangeet de Samar. Attendons de voir ce qui se passera quand Malti Devi rencontrera Anuj. Comme nous le pensons tous, Malti Devi a une relation avec Anuj Kapadia. Retiendra-t-elle ses émotions en voyant Anuj ? Malti Devi deviendra-t-il le jodi maker pour Anuj et Anupamaa ? Les téléspectateurs veulent connaître la raison des menaces de Maya, qu’elle donnera à Anuj. Il est possible que Maya commence à agir comme une femme psychopathe devant Anuj. Malti Devi ravivera-t-il le lien de MaAn !