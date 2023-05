Tournure à venir d’Anupamaa : c’est enfin la fin de MaAn mais Anu sort plus forte du chagrin

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, on peut voir qu’Anuj (Gaurav Khanna) dit clairement à Anupamaa (Rupali Ganguly) qu’il voulait vivre avec Maaya (Chavi Pandey). Les téléspectateurs ne comprennent pas ce qui lui est arrivé et pourquoi il l’a fait plus tard. Les téléspectateurs sont vraiment bouleversés de voir Anuj briser son cœur une fois de plus, et nous voyons à nouveau Anupamaa se tenir comme une femme forte. Vanraj (Sudhanshu Pandéy) devient très heureux et pense à nouveau à Anupamaa, qui reviendra un jour vers lui. D’autre part, voyant les intentions de Vanraj concernant Anupamaa, Kavya (Madalsa Sharma) quitté la maison. De l’autre côté, Pakhi (Muskan Bamné) et Adhik commencent également à se battre. Pakhi n’a pas quitté Kapadia Mansion, car Adhik soutient sa sœur.

Tournure à venir d’Anupamaa

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, nous pouvons voir qu’Anupamaa (Rupali Ganguly) commence sa vie avec le chapitre d’Anuj (Gaurav Khanna) fermé, et elle décide que maintenant elle se concentrera sur son avenir et sa carrière. Plus tard, nous pouvons voir Kinjal (Nidhi Shah) admettre Anupamaa à Gurukul, où elle peut danser et apprendre la danse avec son gourou de rêve, Malti Devi. Elle décide de ne jamais regarder en arrière et commence son voyage avec un nouveau style et une nouvelle tenue, mais nous verrons dans les prochains épisodes que Vanraj fait une crise cardiaque. Anupamaa viendra-t-il ou non aider Vanraj ? Il n’est peut-être pas possible pour Anupamaa de se promettre qu’elle ne vivra sa vie que pour elle-même.

C’est enfin la fin de MaAn

Dans le futur épisode d’Anupamaa, nous pouvons voir qu’Anupamaa avance enfin dans sa vie, et les téléspectateurs attendent également la vérité sur la façon dont Maaya piège Anuj. Il est possible que Maaya le fasse chanter pour qu’il revienne vers elle. Voyons quel sera le prochain coup d’Anuj : restera-t-il toujours avec Maaya ou sortira-t-il du piège de Maaya ? Voyons ce qu’Anupamaa fera pour sauver son avenir si elle vit à Ahmadabad ou s’en va pour toujours d’ici.