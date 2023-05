Tournure à venir d’Anupamaa : Anupamaa redevient la déesse du sacrifice ; laissera-t-elle Anuj épouser Maya ?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa : jeDans le dernier morceau d’Anupamaa, enfin, une tournure intéressante est apportée aux téléspectateurs. L’émission télévisée Anupamaa prend une tournure très intéressante en ce moment, et les fans s’inquiètent de savoir si Anupamaa (Rupali Ganguly) essaierait ou non d’amener Anuj (Gaurav Khanna) de Mayajal. Le dernier morceau verra Anuj et Anupamaa passer une nuit ensemble à parler de leur douleur. Anuj prend le blâme pour tout le chaos mais Anupamaa le met sur les situations. De l’autre côté, Maya (Chavi Pandey) et Vanraj (Sudhanshu Pandey) prendra position pour Anuj et Anupamaa. Attendons de voir ce qui se passera dans le morceau à venir quand Anuj et Anupamaa se réuniront à la maison du Shah.

Anuj se rend compte que Maya est sa responsabilité

Ce serait très intéressant pour les prochains épisodes d’Anupamaa car le cauchemar de Maya de voir Anuj et Anu ensemble deviendra réalité. Nous pouvons également voir Anuj (Gaurv Khanna) la calmer, et ils commencent tous à célébrer la fonction Haldi, où nous pouvons voir Maya essayer de se rapprocher d’Anuj pour rendre Anupamaa jaloux, mais Anuj et Anupamaa savent tous les deux que leurs cœurs sont toujours connectés, et nous voyons Anupamaa (Rupali Ganguly) et Anuj mutuellement séparés, ce qui fait réaliser à Anuj que Maya (Chhavi Pandey) est sa responsabilité.

Twist à venir

À l’avenir, la piste d’Anupamaa aura beaucoup plus de rebondissements intéressants, et nous verrons peut-être Maya exécuter son plan diabolique lors du mariage de Samar et Dimpy et exiger d’Anuj qu’elle veuille également se marier dans le même mandap. Eh bien, ce serait super intéressant de voir si Anuj cédera ou non à cette demande de Maya. Anupamaa serait dans le même mandap et on ne peut pas imaginer le drame qui se déroulerait si cela se produisait. Attendons de voir les pistes à venir. Nous pouvons voir qu’Anupamaa deviendra Devi Maa et sacrifiera son amour pour Maya. Il serait peut-être possible pour Anupamaa de faire comprendre à Anuj que Maya est son avenir.