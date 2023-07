Tournure à venir d’Anupamaa : Anupamaa doit prendre la décision la plus difficile de sa vie ; sa famille la détestera-t-elle pour cela ?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, on voit Vanraj (Sudhanshu Pandey)parler avec Anupamaa (Rupali Ganguly) sur la façon dont elle doit passer à autre chose. C’est une situation très difficile pour Anupamaa. Comment peut-elle quitter Anuj et Choti Anu, mais Anupamaa se fait confiance qu’elle réussira sa situation. Plus tard, on voit Choti Anu verrouiller sa porte, et elle rêve de Maya (Chavi Pandey) et panique, mais Anupamaa gère cela et prend soin d’elle. Plus tard, Malti Devi vient et fait avouer à Anupamaa qu’elle doit aller en Amérique. Mais le dernier morceau d’Anupamaa est très douloureux pour les Anupamaa ainsi que pour les téléspectateurs car le petit Anu souffre dans tout ça. Comment Anupamaa va-t-il tout gérer ?

Le rêve d’Anupamaa d’aller en Amérique va s’effondrer ?

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, on voit Barkha, et toute la famille sait qu’à cause d’Anupamaa (Rupali Ganguly), Maya a tout perdu. Mais Anuj (Gaurav Khanna) a clairement dit à tous qu’ils n’avaient pas parlé de tout cela avec Choti Anu, mais Barkha ne changera jamais; elle narguera Anupamaa. Eh bien, nous voyons Choti Anu paniquer à minuit, et Anupamaa se précipite également à sa rencontre. D’un autre côté, la condition de Choti Anu est très grave. Comment Anupamaa ira-t-elle en Amérique après avoir quitté tout cela ? Attendons de voir le morceau à venir.

Anupamaa rebondissement à venir

Dans la future piste d’Anupamaa, nous voyons Anupamaa prendre sa décision et décider de partir de là et finalement elle quitte tout et elle atteint l’aéroport et s’enregistre mais les téléspectateurs sont tellement sûrs qu’Anupamaa n’ira pas car Malti Devi l’arrête parce qu’elle peut se sentir la douleur de Choti Anu. Il est possible que Malti Devi quitte également ses enfants à cause de sa carrière, il est donc possible que Malti Devi l’arrête pour aller en Amérique. Eh bien, une fois de plus, le rêve d’Anupamaa d’aller en Amérique va se briser. Voyons ce qui se passera dans le prochain morceau d’Anupamaa.

Anupamaa est l’émission télévisée la plus diffusée, car elle s’est classée numéro un dans la liste TRP. Dans chaque situation, les téléspectateurs sont toujours avec Anupamaa. Les téléspectateurs soutiennent à nouveau Anupamaa dans sa situation difficile; cependant, si Anupamaa voyage en Amérique, Choti Anu et Anuj pourraient être découragés.