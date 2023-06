Tournure à venir d’Anupamaa : Anupama apprend que Nakul est son ennemi. Anupamaa pourra-t-il sauver Nakul de l’agression de Guru Maa ?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa : dans le dernier morceau d’Anupamaa, on voit Dimpy (Nishi Saxena)s’excuser auprès de Baa (Alpana Buch), et elle lui promet qu’elle ne répétera jamais ses erreurs, mais Dimpy ne le pense pas; elle va juste faire du théâtre car, comme on le voit, Barkha (Ashlesha Sawant) manipule complètement Dimpy. De l’autre côté, Anuj manque son Anupamaa, et Maya va bientôt planifier quelque chose pour ruiner la vie d’Anupamaa. Après un long moment, Vanraj (Sudhanshu Pandey) et Anupamaa (Rupali Ganguly) parler d’Anuj (Gaurav Khanna) et Kavya (Madalsa Sharma) parce que Vanraj a changé, et maintenant Vanraj ne veut Kavya dans sa vie que parce qu’il aime son enfant. Eh bien, les téléspectateurs sont vraiment heureux de voir le personnage de Vanraj car, enfin, un diable est sorti dans la vie d’Anupamaa. Eh bien, Dimpy se rend à Kapadia Mension pour les rituels de Pagfere Ki Rasam, et cette fois Barkha lui apprendra tous les trucs.

Nakul réalisera-t-il sa faute ?

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, nous voyons une tournure intéressante : Guru Maa (Apara Mehta) organise une compétition entre Nakul et Anupamaa, et Nakul décide de gagner de plein fouet, alors il fera blesser Anupmaa (Rupali Ganguly) par le verre. Il jette le verre du côté d’Anupamaa, mais on voit que Malti Devi va être très en colère et décide de retrouver le coupable qui a dédaigné cela. Elle veut les images de vidéosurveillance. Nakul (Aman Maheshwari) va-t-il se faire prendre par Guru Maa ? Il est possible qu’Anupamaa apprenne la vérité, et elle l’empêchera de venir devant Guru Maa. Bon, il faut attendre pour voir le twist : Nakul se rendra-t-il compte de sa faute ou pas ?

Twist à venir

le spectacle Anupamaa a un énorme fan qui suit depuis le début du 1er jour parce que cette série dépend totalement des femmes et chaque femme pourrait s’identifier à Anupamaa parce qu’au départ Anupamaa a une femme au foyer mais elle a beaucoup de talents en elle lentement lentement tous les talents étaient sortez et la même chose que chaque femme a des talents particuliers qui vont se cacher parce qu’elle prend bien soin de sa famille, cette série enseigne à de nombreuses femmes à sortir de leurs talents pour sortir et prouver que leur famille est fière d’elles.

Dans la future piste d’Anupamaa, nous voyons qu’Anupamaa, n’a que 4 jours. Eh bien, ces 4 jours deviennent les 4 mois pour les téléspectateurs, car ils connaissent vraiment le futur morceau : Anupamaa ira-t-elle enfin en Amérique ou pas ? Eh bien, c’est la plus grande question que chaque téléspectateur veut savoir : MaAn se réunira-t-il ? Malti Devi révélera-t-elle sa relation avant d’aller en Amérique ? Attendons de voir. Les quatre prochains jours vont être super intéressants.