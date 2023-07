Tournure à venir d’Anupamaa : Anuj sauve Anu du plan diabolique de Maya ; Malti Devi apporte une nouvelle tournure avec la saga de la vengeance

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: Dans le dernier tarck d’Anupamaa on voit enfin Anupamaa (Rupali Ganguly) atteignant le manoir Kapadia étaient Anuj (Gaurav Khanna)est debout avec l’Aarti ki thali mais Maya vient tout gâcher et dit aussi beaucoup de choses à Anupamaa. Elle maudit même Anu et dit qu’elle doit mourir. En écoutant cela, Anuj se met en colère et la gifle. Plus tard, nous voyons Maya montrer à tout le monde les papiers de visa qu’Anuj va également en Amérique derrière Anupamaa. Eh bien, c’est une tournure majeure quand finalement Anuj décide que Maya est dangereuse pour choti Anu ainsi que pour tout le monde. Nous voyons Anuj décider d’envoyer Maya dans un asile psychiatrique. Enfin, les adieux d’Anupamaa sont terminés, mais cette fois, Anuj et Choti Anu font de leur mieux pour l’arrêter. Anupamaa leur donnera-t-elle une chance et sacrifiera-t-elle son rêve ?

Twist à venir

Dans le morceau à venir d’Anupamaa, nous voyons que le moment est enfin venu où Anupamaa (Rupali Ganguly) quitte le manoir Kapadia et Maya la suit. Elle conduit la voiture très vite avec l’intention de tuer Anupamaa. Mais nous voyons Anuj arriver et sauver Anupamaa. Voyons, Maya sera-t-elle blessée et mourra ? Voyons ce qui se passe plus tard. Anupamaa pense encore à Choti Anu et Anuj (Gaurav Khanna). Plus tard, nous voyons qu’une fois Anupamaa interroge Malti Devi sur Anuj et Choti Anu mais elle ne lui donnera pas la permission. Pourquoi Malti Devi (Apara Mehta) a-t-il fait cela avec Anuj et Anupamaa ? Quelle est la raison derrière cela? Eh bien, il y a de l’inimitié. Il faut attendre pour voir le twist.

L’Anupamaa Show est l’une des meilleures émissions de télévision, dirigée par Rajan Shahi. L’Anupamaa Show, c’est la force de chaque femme qui saura s’occuper de sa maison ainsi qu’elle se changera pour trouver des talents intérieurs et décider de se rendre fière. Eh bien, maintenant la grande question se pose dans l’esprit de tout le monde : est-ce qu’Anupamaa ira en Amérique ou pas ?

Dans la nouvelle promo pour Anupamaa, nous voyons qu’Anupamaa vérifie tous ses détails et atteint l’aéroport. Elle pense à sa famille. Eh bien, il y a une tournure intéressante. Il est possible que Malti Devi arrive enfin à l’aéroport et révèle toutes ses intentions. Il est possible que Malti Devi se venge d’Anuj, c’est pourquoi elle les a séparés. Eh bien, MaAn, les retrouvailles auront lieu à l’aéroport. Attendons de voir ce morceau joyeux et intéressant.

Anupamaa ira-t-il en Amérique en laissant Anuj et Choti Anu ?