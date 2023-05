Tournure à venir d’Anupamaa : Anuj révèle la vérité à Anu, lui raconte comment Maya l’a fait chanter ; Mais est-il trop tard?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa : dans le dernier morceau, on peut voir Vanraj (Sudhanshu Pandey)Maya (Chavi Pandey), et Barka (Ashlesha Sawant) continuent de faire des plans contre Anuj et Anupamaa. Comme MaAn ne les avait pas crus, ils croyaient qu’ils se faisaient confiance. À ce stade, Anuj et Anupamaa s’aiment et l’amour ne ment jamais. Voyons ce qui se passe dans le prochain épisode d’Anupamaa.

Vanraj souligne le caractère de Kavya

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, cela va être super dramatique car nous voyons que finalement Anuj (Gaurav Khanna) a tout dit à Anupamaa (Rupali Ganguly) alors que les menaces de Maya (Chhavi Pandey) viennent également aux téléspectateurs alors que nous supposons que Maya utilisera lui comme une nuit qu’il a passée avec elle comme nous le voyons dans les épisodes précédents quand Anuj a quitté Anupamaa, il dérangerait totalement et se rapprocherait de Maya. Eh bien, c’est la vérité avec laquelle Maya le menace. Attendons de voir le rebondissement à venir à Anupamaa. Et nous voyons également une tournure majeure lorsque la grossesse de Kavya est révélée devant la famille Shah, car nous savons tous que Vanraj (Sudhanshu Pandey) ne voulait pas de Kavya (Madalsa Sharma) dans sa vie, alors Vanraj souligne le caractère de Kavya et dit clairement tout le monde que ce n’est pas son enfant, c’est son enfant illégitime. Voyons, Vanraj acceptera-t-il ou non son enfant ?

Twist à venir

À l’avenir, la piste d’Anupamaa attirera enfin l’attention de ses téléspectateurs car nous voyons qu’Anuj et Anupamaa se réuniront à nouveau. Parce qu’Anupamaa apprend que Maya Vanraj et Barkha avaient un plan directeur pour les séparer, voyons si Anupamaa expose Maya Barkha et Vanraj. La tournure à venir est qu’il pourrait être possible qu’Anuj et Anupamaa vivent tous les deux en Amérique pour leur lune de miel ainsi que pour la carrière d’Anupamaa. Voyons comment Anupamaa fondera sa famille heureuse en Amérique, car nous nous demandons si Anuj rencontrera également sa mère biologique, Malti Devi, et bientôt nous verrons que Choti Anu soutiendra également sa mère, quittant Maya. Eh bien, les téléspectateurs spéculent qu’une fois qu’elle aura gagné tout son bonheur et tout ce qu’elle mérite, nous attendrons de voir une tournure à venir.