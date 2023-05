Tournure à venir d’Anupamaa : Anuj et Anupamaa se remarieront-ils dans le même mandap que Dimpy et Samar ?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, on peut voir Maya (Chavi Pandey) rendant continuellement Anupamaa jaloux en portant mehndi sur ses mains au nom d’Anuj. Plus tard, nous pouvons voir qu’Anuj (Gaurav Khanna) fait de son mieux pour parler avec Anupamaa, mais Maya, Vanraj (Sudhanshu Pandey) et Barkha (Ashlesha Sawant) ne veulent pas leur réunion. Ils commencent à créer des obstacles pour le couple. Maintenant, nous allons attendre de voir ce qu’Anuj fait pour rencontrer Anupamaa.

Kanta est maintenant l’enquêteur derrière Barkha

La future piste d’Anupamaa est très intéressante à regarder pour les téléspectateurs, car ils pensent qu’Anuj (Gaurav Khanna) et Anupamaa (Rupali Ganguly) se réuniront bientôt. Comme on le voit, Kanta a remarqué que Vanraj (Sudhanshu Pandey) et Barkha (Ashlesha Sawant) se parlaient. Kanta est maintenant l’enquêteur derrière Barkha. Vanraj et Maya commenceront-ils un nouveau plan maintenant ? On attendra de voir le twist. Kanta pourra-t-il les exposer devant tout le monde ? Eh bien, nous verrons bientôt les trois démons exposés, car ils ne savent pas que Kanta les remarque. Il est possible que le mariage de Samar et Dimpy ait une tournure majeure où nous voyons Anuj et Anupamaa se remarier dans le même mandap.

Twist à venir

Dans la future piste d’Anupmaa, nous verrons tant de rebondissements où nous pourrons voir Kanta, Anuj, Anupamaa et Kavtya former une équipe et décider de les exposer avant le mariage. Plus tard, Malti Devi arrive au mariage de Samar et Dimpy et elle sera choquée de voir Anuj. Nous verrons la réunion de la mère et du fils alors que les téléspectateurs spéculent sur cette relation car Anuj a également utilisé le même mouchoir design. Attendons de voir quelle relation cachée ils partagent. Eh bien, attendons de voir si cette spéculation va être vraie ou non. Anuj et Anupamaa se réuniront-ils ou non ?