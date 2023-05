Tournure à venir d’Anupamaa : Anuj et Anu se retrouvent, Anu sauve son mari du Mayajaal de Maya

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa : dans le dernier morceau d’Anupamaa, on peut voir qu’enfin Anuj, alias Gaurav Khannaa tout avoué devant Anupamaa (Rupali Ganguly), et ils décident tous les deux qu’ils feront ce que leur destin décidera pour eux. Maintenant, les téléspectateurs sont très excités par la piste en cours qui permet enfin de clarifier le malentendu MaAn. Voyons si Anupamaa lâchera Anuj si facilement ou si elle découvre les intentions de Maya et récupère son amour.

Anuj et Anupamaa se réunissent, leur amour gagne

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, nous pouvons voir qu’Anuj et Anupamaa se sont réunis dans la maison du Shah, et il est possible que Maya (Chhavi Pandey) agisse à nouveau comme une amante obsessionnelle, mais cette fois Anupamaa (Rupali Ganguly) soupçonnera elle parce que nous voyons que lorsqu’elle a fait cela, elle ne s’est concentrée que sur Anuj. Maintenant, enfin, les téléspectateurs sont très enthousiastes à l’idée de voir les morceaux à venir lorsqu’une femme se bat pour son mari, bien qu’Anupamaa sache qu’Anuj ne l’a pas trompée. De l’autre côté, Kanta a également dit à Anupamaa que Maya, Vanraj et Barkha pouvaient tous exécuter le plan. Attendons de voir les morceaux à venir quand enfin Anuj (Gaurav Khanna) et Anupamaa se réunissent, leur amour gagne, et les trois complotant contre eux vont tout perdre.

Twist à venir

Dans le futur morceau d’Anupamaa, nous pourrions voir que Vanraj, Barkha et Maya sont exposés devant tout le monde à cause de Malti Devi. Malti Devi commence une enquête sur eux, et comme nous le voyons dans le mariage de Samar et Dimpy, elle arrive avec des preuves. Comme nous le voyons, Barkha a été expulsée de la maison de Kapadia, et Choti déteste sa mère, Maya, et Bapuji commence à détester Vanraj. Attendons la tournure à venir quand Anuj et Anupama se marient dans le même mandap que le mariage de Samar et Dimpy. Nous pourrions également voir Samar et Dimpy, Anuj et Anupamaa partir en lune de miel en Amérique.