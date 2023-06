Tournure à venir d’Anupamaa : Anuj est-il le cerveau derrière le succès d’Anupamaa ?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, on voit que Enfin Malti Devi est arrivé au mariage de Samar et Dimpy, où l’on voit Anuj et Malti Devi (Apara Mehta) se regardent. Ils ne peuvent rien se dire, mais il semble qu’ils se connaissent tous les deux. Eh bien, Anupamaa a présenté Malti Devi à sa famille, et Malti Devi apporte un beau cadeau à Samar et Dimpy alors qu’elle fabrique le mouchoir avec sa main. Et dans la tournure la plus intéressante, nous voyons que Malti Devi fait d’Anupamaa l’Uttaradhikary de l’America Gurukul Academy. Tout le monde est très heureux pour Anupamaa, et comme nous le voyons aussi, Maya se sent également heureuse parce qu’elle pense que si Anupamaa va en Amérique, alors Anuj restera pour toujours avec elle. Eh bien, les téléspectateurs attendent avec impatience la prochaine tournure. Quelle est la relation entre Malti Devi et Anuj ?

Kumar Sanu Ji hypnotise tout le monde avec sa voix dans le spectacle

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, nous voyons qu’Anuj (Gaurav Khanna) demande au grand chanteur, Kumar Sanu, de jouer leur chanson mélodieuse de sa voix à tout le monde. Eh bien, le prochain épisode d’Anupamaa (Rupali Ganguly) va être super romantique, dans lequel Kumar Sanu ji hypnotise tout le monde avec sa voix dans la série. Nous voyons qu’Anuj et Anupamaa danseront également sur la chanson de Kumar Sanu Ji, et Maya se met en colère et décide de se venger d’Anupamaa.

Anupamaa est une émission qui donne de la force à chaque femme qui sent qu’elle ne pourra rien faire, mais l’émission préférée des téléspectateurs montre que tout le monde a les capacités de faire les choses. Il faut dire qu’Anupamaa a changé la vie de nombreuses femmes. Maintenant, la plupart des femmes prennent position pour elles-mêmes et essaient de bien vivre. Cette série est devenue l’émission numéro un à la télévision, recueillant d’excellents TRP semaine après semaine.

Twist à venir

À l’avenir, nous verrons peut-être qu’Anuj a caché quelque chose. Bientôt, nous verrons peut-être qu’Anuj est celui qui a changé la vie d’Anupamaa. Il est possible qu’Anuj et Malti Devi se connaissent, et Anuj dit à Malti Devi de ne rencontrer Anupamaa qu’une seule fois. Eh bien, attendons de voir la tournure. Il est possible qu’Anupamaa obtienne tout dans sa vie : l’amour, la célébrité, tout. Maintenant, la vie d’Anupamaa va être complètement changée. Mais les téléspectateurs attendent le twist : Anupamaa va-t-elle récupérer son amour Anuj ou pas ? Notre MaAn préféré se réunira-t-il ou non ?