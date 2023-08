Tournure à venir d’Anupamaa : Anu sera-t-elle capable d’exposer Adhik et de ramener Pakhi à la raison ?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa : Dans le dernier titre d’Anupamaa, on voit Adhik s’excuser auprès de Pakhi (Muscan Bamné) et faire un discours pour la convaincre. Mais alors que Pakhi est aveuglé par l’amour, Anupamaa et Vanraj peuvent clairement voir qu’Adhik fait seulement semblant de s’excuser. Eh bien, à cause de son drame, le cœur de Pakhi fond et elle se tient à ses côtés. Mais Anupamaa, Vanraj ( Sudhanshu Pandey) et Anuj ( Gaurav Khanna ) ne faites pas confiance à Adhik. Eh bien, Pakhi n’est pas seul ; Anupamaa et tout le monde sont avec elle mais Anupamaa lui donne un avertissement sévère pour qu’il se comporte bien et fasse attention à ses actions. S’il gifle jamais Pakhi, alors Anupamaa ( Rupali Ganguly) ne l’épargnera pas. Eh bien, Paritosh et Samar sont également très en colère à cause d’Adhik. Mais Vanraj a clairement dit que Pakhi ne voulait pas quitter Adhik. Mais encore une fois, Dimpy ( Nishi Saxena ) blâme Pakhi. Eh bien, Anupamaa a vraiment peur à cause de la vie de sa fille. Mais Anuj essaie de la calmer. Eh bien, il faut attendre pour voir le rebondissement : Anupamaa sauvera-t-il Pakhi du piège d’Adhik ?

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, nous voyons Pakhi venir avec Adhik sur la table du petit-déjeuner où Adhik essaie d’être tout amoureux d’elle, mais Anupamaa (Rupali Ganguly) voit clairement que tout cela est un faux drame. Une fois de plus, Adhik essaie de manipuler Pakhi, et cette fois Pakhi franchit les limites et se conduit mal avec sa mère. Eh bien, nous verrons peut-être dans le morceau à venir qu’Adhik et Barkha utilisent Pakhi (Muskan Bamne) contre Anupamaa; ils créeront un fossé entre eux, mais Anupamaa ne laissera pas sa fille seule; elle exposera Adhik devant Pakhi. Voyons comment Anupamaa va tout faire. De l’autre côté, Dimpy crée une ligne dans la maison du Shah pour séparer deux côtés.

Anupamaa est l’émission la plus diffusée à la télévision, et les téléspectateurs adorent l’émission car elle est très inspirante pour les femmes, et le dernier morceau implique également la violence domestique, dont Pakhi souffre. Eh bien, nous pouvons voir une piste très intéressante quand Anupamaa prend son avatar de sauveur de mère en colère, mais Barkha et Adhik seront très prudents cette fois. Ils manipuleront Pakhi et commenceront à haïr Any dans le cœur de Pakhi. Eh bien, nous reverrons peut-être la vieille Pakhi, qui est très arrogante et n’aime pas sa mère, mais voyons si Anupamaa et Vanraj (Sudhanshu Pandey) peuvent récupérer leur fille du piège d’Adhik et Barkha.