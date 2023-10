Tournure à venir d’Anupamaa : Anu promet à Anuj qu’elle essaie de revenir à la normale, les fans de MaAn sont mécontents d’une chose

Anupamaa le 16 octobre prochain grand rebondissement : Rupali Ganguly, Gaurav Khanna L’émission télévisée vedette a pris une tournure tragique dans les derniers épisodes. La mort de Samar a modifié toute l’histoire. Et pourtant MaAn les fans sont mécontents, ils sont scotchés aux écrans pour les performances de Rupali, Gaurav et le reste du casting et de l’équipe de Anupamaa. Dans le prochain épisode, nous verrons Anuj prendre une position ferme contre Sonu et Suresh là où Toshu et Pakhi échouent.

Anupamaa gros rebondissement : Anuj aide Anupamaa et Vanraj

Anuj enregistrera la déclaration au commissariat de police auprès de Anupamaa et Vanraj. Plus tard, Vanraj s’évanouira. On découvre son traumatisme mental et sa situation délicate. Anuj fait toujours face à la chaleur des Shahs. Anupamaa prend toujours ses distances, mais Vanraj semble avoir repris ses esprits après avoir vu Anuj les soutenir dans leur combat contre Suresh et Sonu. Pakhi et Baa restent les mêmes. Dimpy ne blâme pas Anuj non plus. De plus, grâce à la déclaration d’Anuj, Anu et Vanraj remportent leur première victoire. Sonu est arrêté par la police. Les fans sont heureux qu’Anuj se soit tenu à droite.

Anupamaa gros rebondissement : Anuj craque, Anu l’assure

Anuj et Anupamaa quitter la maison de Shah ensemble. Anuj demande enfin ce que son cœur voulait demander Anupamaa pendant longtemps. Il dit à Anu qu’il mourra si elle le quitte. Anu assure à Anuj qu’elle essaie d’avancer et de revenir à la normale. Anuj et Anu rentrent chez eux après avoir rencontré le garçon qui a reçu les yeux de Samar. Malti Devi demande Anupamaa si elle pardonnait à Anuj. Anu répond qu’elle n’a jamais été en colère contre Anuj pour lui pardonner.

Anupamaa-Les fans d’Anuj alias MaAn sont mécontents

Rupali Ganguly et Gaurav Khanna comme Anupamaa et Anuj ont une énorme base de fans. Anu et Anuj ont également une base de fans distincte. Donc, à cause du dernier épisode de Anupamaa, les fans d’Anu et Anuj sont à nouveau en guerre. Les solos d’Anuj sont mécontents que Anupamaa ne lui donne pas la clarté voulue. D’un autre côté, les fans d’Anu sont en colère contre les fans d’Anuj pour ne pas comprendre la douleur d’Anu et la perte de son enfant préféré. Et certains fans neutres trollent Anupamaa et Anuj tous les deux. Jetez un œil aux réactions sur X ici :

Har épisode mein anuj kyu « main mar jaunga, main mar jaunga » kar raha hai ? Mujhe koi est un batao logique. #Anupamaa #anuj sunita sinha (@SSinha23987) 16 octobre 2023

Ce ! DKP, s’il vous plaît, arrêtez cet homme de dire des bêtises ! Nous sommes nombreux à penser qu’il n’est ni parfait ni sensé en ce moment ! Donnez à l’homme des dialogues sensés s’il vous plaît ! Tout le monde ne justifiera pas ou ne supportera pas cela #anupamaa a besoin d’une pause avec lui https://t.co/7ZM8CDK6kj RupA ? (Compte fan) (@NewKmusic77) 16 octobre 2023

#Anupamaa Anupamaa n’est pas la reine à laquelle les gens doivent être sensibles uniquement. En fait, Anuj est sensible mais Madame ne le laisse pas soutenir, qu’est-il censé faire d’autre. Il a supplié en pleurant et compte moins de fois lui demander mais cette femme Yous9804 (@yous9804600331) 16 octobre 2023

#Anupamaa Anupamaa solos, s’il te plaît, arrête d’appeler #AnujKapadia égoïste. L’homme a un coeur d’or. Le gars a fait face à des insultes, la colère a même été malmenée, mais il reste toujours là et aide ces âmes égoïstes. Maintenant, s’il vous plaît, expliquez en quoi est-ce égoïste. Yous9804 (@yous9804600331) 16 octobre 2023

Aysa laga wasa laga??bahi sab apko ek bar b kahe yeh laga k elle a perdu son fils.. Quelle absurdité est-ce que ça continue à me faire chanter mar jao, moi mar jao Vous aviez du haï ? Permettez-moi de vous rappeler que M. Majboor Kapadia ji Anu avait des pensées suicidaires lorsque vous êtes parti en ne pensant qu’à vous. #Anupamaa Sadia_Rups (@Sadia_Rups) 16 octobre 2023

Anuj, s’il te plaît, arrête de dire… « Main mar jaunga » ? ?? ? C’est tellement déclencheur voh bhi anupama ke samne toh ? #anupamaa #AnuJ #Maan ? (@vanigup92074752) 16 octobre 2023

Anuj kapadia ke chalte uska bêta arrestation hua bola Suresh ke père ne ab dekhna woh anuj se badla jarur lega yeh Devi ji ko sirf m. shah ki padi hai per asli khatra anuj per hai ab ?#Anupamaa v (@pari_0109) 16 octobre 2023

La piste aurait dû voir la douleur et la dépression d’Anu Mais nous avons vu l’effondrement d’Anuj et le choc de Vanraj Eh bien, il semble que les héros de la série soient Vanuj ?.#Anupamaa Rk. (@rw3a_6) 16 octobre 2023

Koi mujhe batayega ki Anuj ne kab MD ko bola KM me rukne ke liye ?? aaj #Anupamaa ne bola ki apne GuruMaa ko rukne ke liye kaha achha kiya ?? pahle ye MaaYa ko layi phir jab sab hath se nikal gaya à la carte victime khelne lag gayi is baar bhi yahi pichhe padi hui thi ki GuruMaa+ pic.twitter.com/jEayCbvrBt Mon amour Gaurav Khanna (@lovgauravkhanna) 16 octobre 2023

Ce spectacle est une comédie. S a sacrifié sa vie pour sauver #AnujKapadia mais au lieu de son héroïsme, il est apprécié ; AK est visé, #Anupamaa le bichari solitaire evn avec 2 hommes et hr & V est-il soudainement un petit guerrier ? L’importance et la responsabilité d’AK en tant qu’homme bzns à succès et son importance dans Anu’s+ https://t.co/kpWx2SyUWD Nomz ? (@PadhaiKaroPadai) 16 octobre 2023

#Anupamaa vous anuj ki marjaunga pe itna bobal kyoun bhai ?? 26 saal baad usse anu mili hai..n S ki death ko leke anu boli Naa ..aap ka chehra n awaz mujhe S ki yaad dilati hai..so daar rahega na hi maan main..kyoun anu ke time human emo bolte ho à vous bhi ek humain emo hai na .. priyadarshini sushreesangita (@PSushreesangita) 16 octobre 2023

C’est peut-être un gros rien du tout, mais la progression dans cette prise m’a fait réfléchir si c’est ainsi que se déroulera la progression de l’ouverture d’Anu à Anuj ? Lentement, mais à la fin, elle lui tiendra la main plus fort que jamais ? ?? #Anupamaa~#MaAn~#AnujKapadia pic.twitter.com/CZexBaqyz9 Pluton ? (@Plutokew) 16 octobre 2023

A**j disant « hamare beech yeh duri kab tak rahegi », « kya hamara rishta aghe nahi bad payega », « mujhe puri kab milegi », « tumse yeh duri bardasht nahi hota » donne l’impression qu’il manque une action physique ? .. pourquoi la pousse-t-il déjà autant ? Écrivez mieux ! ?#Anupamaa Yogini ? (@_moopoint123) 16 octobre 2023

Anupama – mei hamesha monsieur shah ki salut rahungi unki maid bankar..muje Jahan izzat mile wahan accha nhi lgta ?#Anupamaa https://t.co/kU6OwjWkNO YUVREEN (@priyajh92041618) 16 octobre 2023

Bien sûr …. Après l’avoir torché jour-nuit-soir-midi Elle me dit ruthi kab thi… M naraz kab ce… Moi izzz : Ouais, kya tha ? hein !! Ben tum ruthi au sapin kya krogi ? NOUS SOUTONS ANUJ #Anupamaa #AnujKapadia pic.twitter.com/e6v6CsZcUF naz khan (COMPTE FAN) (@MaAnvelouss2022) 16 octobre 2023

Si j’entends « main mar jaoonga » encore une fois ?. S’il vous plaît, il dit cela depuis très longtemps, réalisez simplement son souhait, fgs. #Anupamaa pic.twitter.com/DSzxmo3PHb Ashyy (@ash71281) 16 octobre 2023

C’est ma réaction en fait ?? NOUS SOUTONS ANUJ#AnujKapadia #Anupamaa https://t.co/Spf5ciYDx4 RM Zala (@r_e_k_h_a_rm) 16 octobre 2023

Il a franchi toutes les limites de l’égoïsme #Anupamaa disant à plusieurs reprises ki ELLE A BESOIN DE TEMPS mais doit le compléter par mujhe mat chhodna nhi à Mar jaaunga Marr salut jaa ab il est tellement irritant ?? Manisha (@Rupali_Fan4ever) 16 octobre 2023

MD ko itne rukhepan se répond kiya #Anupamaa ne mais dekhna jaise salut le bolenge de Shah kitni khushi khushi bolegi ki han mere Samar ka préféré tyohar hai hum khushi khushi célébrer le karenge ?? Mon amour Gaurav Khanna (@lovgauravkhanna) 16 octobre 2023

Pendant ce temps, dans les prochains épisodes de Anupamaa, nous verrons Vanraj, dans un accès de rage, se battre avec Suresh. Est-ce que cela ajoutera à AnupamaaLes ennuis et l’affaire ?