Tournure à venir d’Anupamaa : Anu, Malti Devi unissent leurs forces pour exposer Maya et Barkha ; MaAn prouve que leur amour est suprême

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa : dans le dernier morceau de Anupamaa, on voit Anupamaa, alias Rupali Ganguly, entrez à la hâte Kapadia Mansion. Plus tard, on voit Anuj (Gaurav Khanna) admirez-la et faites-lui comprendre que lui et tout seront toujours pour Anupamaa. Eh bien, les téléspectateurs sont vraiment heureux de voir l’amour d’Anuj pour Anupamaa. De l’autre côté, on voit notre couple préféré, MaAn, passer de beaux moments ensemble. Nous assistons à une lutte froide entre Maya (Chavi Pandy) et Anupamaa, qui lui dit clairement que le destin changera toujours et que Radha Krishna la protégera toujours et prendra des décisions en sa faveur.

Anupamaa a réalisé qu’avant d’aller en Amérique, elle doit sortir Anuj de ce pétrin

Dans le morceau à venir d’Anupamaa, nous voyons que la mère de Dimpy est enfin arrivée au mariage de Dimpy et a révélé qu’Anupamaa (Rupali Ganguly) la forcerait à assister au mariage de sa fille. On peut voir que Dimpy et Samar sont très heureux, et enfin, les rituels ont commencé. Nous verrons peut-être une piste intéressante dans le prochain épisode d’Anupamaa, où nous verrons peut-être la mère de Dimpy donner des bénédictions à Anupamaa et Anuj, et une fois que nous verrons cela, Maya se fâchera et commencera à paniquer, ce qu’Anupamaa remarquera qu’elle est fausse. Maintenant, Anupamaa a réalisé qu’avant d’aller en Amérique, elle devait sortir Anuj (Gaurav Khanna) de ce pétrin.

Plus tard, nous verrons peut-être une piste intéressante où nous pourrions voir qu’Anupamaa jouera un jeu drastique dans lequel elle révèle les intentions de Maya et montre à tout le monde son faux rapport. On voit que finalement Maya sera exposée, et on voit une piste intéressante : Anupamaa fera tout grâce à l’aide de Malti Devi (Apara Mehta). Il est possible que Malti Devi apporte une touche lors de son arrivée dans Kapadia Mansion.

Twist à venir

Dans la future piste d’Anupamaa, nous verrons peut-être que Malti Devi et Anupamaa deviennent une seule équipe et obtiennent toutes les preuves contre Maya, et finalement elle sera exposée, et enfin Anuj sortira du piège de Maya. Eh bien, les téléspectateurs sont très intéressés de voir les prochaines virées, dans lesquelles il est également possible que Barkha et Adhik soient également exposés, et cette fois, ils sortent enfin du manoir Kapadia. Il semble qu’Anupamaa finira par arriver à une fin heureuse dans laquelle MaAn et elle seront ensemble pour toujours. L’émission Anupamaa a donné des pensées très significatives à leurs téléspectateurs, et ils ont également beaucoup aimé la chimie entre Anuj et Anupamaa.