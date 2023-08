Tournure à venir d’Anupamaa: Anu gifle Dimpy pour mauvaise conduite; fait un grand exposé sur Malti Devi

Alerte spoiler Anupamaa: émission de télévision Anupamaa mettant en vedette Rupali Ganguly et Gaurav Khanna en tête livre toujours un drame à haute tension. Chaque jour, un nouveau drame se déroule dans le manoir de Shah et Kapadia. Actuellement, c’est Malti Devi qui fait des ravages dans la vie conjugale d’Anu et Anuj Kapadia. Depuis qu’Anupamaa l’a trahie et a refusé d’aller en Amérique pour Chhoti Anu, Malti Devi a la vengeance en tête. Elle cible les enfants d’Anupamaa et cela ne s’est pas bien passé avec Anu. Dans le dernier épisode, nous voyons Anupamaa affronter Malti Devi pour avoir effrayé Chhoti Anu.

Anupamaa avertit Malti Devi de rester loin de sa famille et de garder ses plans diaboliques pour elle. Elle déclare que ce n’est que par habitude qu’elle l’appelle Guru Maa mais en réalité, elle ne mérite pas le poste. Anuj rencontre ensuite Anupamaa et parle de tout ce qui s’est passé avec Malti Devi et Chhoti Anuj. Anuj apportera son aide à Anupamaa et dira qu’il la soutiendra pleinement.

Le grand exposé de Dimpy et Malti Devi.

Dans la nouvelle promo de l’émission, on voit aussi Anupamaa gifler Dimpy. Elle a créé un chahut dans la maison du Shah. À tel point qu’elle a maintenant agacé Anupamaa. Nous voyons Anupamaa gifler Dimpy pour s’être mal conduit avec Baa et Bapuji. Dimpy les appelle « dogla » et Anupamaa perd son sang-froid. Le rebondissement majeur est qu’Anupamaa exposera bientôt Dimpy et Malti Devi. C’est Dimpy qui a partagé tous les secrets avec Malti Devi sur les combats et le drame de la maison Shah et plus encore, comme le rapporte serialgossip.com. Malti Devi s’est lié d’amitié avec Dimpy pour détruire Anupamaa. Samar ainsi que tous les membres de la famille de la maison Shah seraient en état de choc.

Cela ne s’arrête pas là. Dimpy demande le batwara de la maison. Elle veut rester dans la maison du Shah avec Samar mais séparément. Il reste à voir quelle serait la décision d’Anupamaa dans cette situation. Va-t-elle céder aux exigences de Dimpy ? Dimpy apprendra-t-elle de ses erreurs ? Samar et Anupamaa lui pardonneront-ils ? Quel serait le prochain coup de Malti Devi ? Attendons et regardons. C’est pour une raison que l’émission de Rupali Ganguly et Gaurav Khanna est en tête de liste TRP. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute.