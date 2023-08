Tournure à venir d’Anupamaa : Anu est sur des montagnes russes émotionnelles, sa vie reviendra-t-elle à la normale ?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: Dans le dernier trailer d’Anupamaa, on voit qu’Anu (Rupali Ganguly) est vraiment tendue à l’idée de penser à Pakhi, mais Anuj a essayé de lui faire comprendre que Pakhi a grandi et s’occupera de tout. Mais Anupamaa a vraiment dit que les femmes donnent toujours une chance à leur vie conjugale. Eh bien, nous voyons Anuj et Anupamaa aller à la fête, mais encore, Anupamaa pense à ses enfants. Plus tard, nous voyons Dimpy et Kinjal se battre à nouveau à cause du comportement de Dimpy, mais cette fois Kinjal (Nidhi Chah) ne s’adaptera pas non plus à cause de Dimpy, et enfin les téléspectateurs voient Bindas Kinjal, et ils sont vraiment heureux de la voir. Plus tard, après un long moment, nous voyons Anupamaa conduire, et ils passent un beau moment ensemble. Mais Romil crée une scène dans Kapadia Mension où il appelle ses amis et ils boivent de l’alcool. Et aussi, ils se conduisent mal avec Anuj (Gaurav Khanna) Voyons comment Anupamaa et Anuj gèrent tout.

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, nous voyons Romil complètement ivre et poussant bien Anuj (Gaurav Khanna). Maintenant, Anuj est très agressif et essaie de le gifler, mais Anupamaa l’arrête. Eh bien, Anupamaa est totalement perturbée car son esprit ne peut pas fonctionner, et nous pouvons voir que lentement, lentement, elle se séparera de ses enfants, car nous voyons que Samar déteste toujours son favori car il pense que sa mère le sépare de la famille, et bientôt nous pouvons voir que Pakhi comprend mal Anupamaa (Rupali Ganguly) et lui reproche d’avoir détruit sa vie conjugale. Eh bien, nous voyons que Pakhi (Muskan Bamne) donnera une chance de plus à Adhik, mais méritera-t-il la seconde chance ?

Anupamaa est l’une des émissions les plus diffusées, et cette émission a terminé ses 1000 épisodes. Ce spectacle a été réalisé par Rajan Shahi, et les téléspectateurs donnent toujours leur amour incommensurable aux personnages d’Anupamaa, et ce spectacle a toujours pris la première place dans la liste TRP. Eh bien, le dernier morceau est tout foiré dans la vie d’Anupamaa. Voyons comment elle résout enfin tout. Dans la future piste d’Anupamaa, nous verrons peut-être une piste intéressante où Anuj et Anupamaa décident de résoudre chaque problème un par un. Voyons comment Anupamaa récupère ses enfants. Samar et Pakhi réaliseront-ils un jour ce qu’ils ont fait à Anupamaa ?