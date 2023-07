Tournure à venir d’Anupamaa : Anu est complètement cassé ; comment va-t-elle gérer sa famille ?

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa : dans le dernier titre d’Anupamaa, on voit Samar (Sagar Parek) et Dimpy (Nishi Saxena) commencer à se battre alors que Dimpy fait une déclaration sur Anupamaa dans les médias. Eh bien, Samar gronde cette fois très mal. Bien, Malti Devi (Apara Mehta ) joue Trick, et elle a fermé l’académie de danse. Eh bien, la guerre de Malti Devi commence avec les enfants d’Anupamaa. Eh bien, les téléspectateurs ne comprennent pas pourquoi Malti Devi a puni les enfants d’Anupamaa. Quelle est leur faute ? Eh bien, nous devons attendre pour voir s’ils quitteront tous Anupamaa un par un ou s’ils resteront avec elle. mais cette fois, nous voyons qu’Anuj est debout avec elle. Eh bien, maintenant nous voyons Anupamaa ( Rupali Ganguly) atteindre la maison de Malti Devi, mais Nakul l’empêche de la rencontrer parce que Nakul comprend que Malti Devi est très en colère et la grondera. Eh bien, nous devons attendre pour voir le rebondissement : Malti Devi pardonnera-t-il un jour Anupamaa ?

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, on voit que Malti Devi (Apara Mehta) est prête à lui donner une chance, mais elle a une condition. Attendons de voir quelle sera cette condition. Il est possible que Malti Devi veuille son Choti Anu. Va-t-elle le lui donner ? Eh bien, nous voyons Malti Devi jouer à un jeu très dangereux avec les deux familles. Il est possible que Malti Devi ait ruiné les deux familles d’Anupamaa. Bon, il faut attendre pour voir le rebondissement : leurs familles vont-elles la soutenir et se serrer les coudes face à Malti Devi ?

Malti Devi détruit les empires Shah et Kapadia

L’Anupamaa Show est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision. Eh bien, nous voyons qu’Anupamaa (Rupali Ganguly) a fait face à tant de luttes dans sa vie seule. Les téléspectateurs ont une confiance totale en Anupamaa, et cette fois, elle se bat également. Mais nous devons voir la torsion pour voir si Malti Devi comprend jamais sa situation ou non.

Dans les futurs morceaux d’Anupamaa, on verra peut-être un morceau intéressant où Malti Devi détruit tout, prenant même tous les actionnaires de la famille Kapadia ainsi que la famille Shah. Bientôt, nous verrons peut-être que les Shah et les Kapadia sont sur les sentiers. Eh bien, les téléspectateurs attendent vraiment de savoir qui va changer la vie d’Anupamaa. Eh bien, attendons de voir les rebondissements à venir de la vie d’Anupamaa et où va sa vie, et nous verrons peut-être qu’un par un, elle leur donne de la cupidité et les oblige à venir avec elle. Eh bien, voyons, Anupamaa sera-t-il seul ?