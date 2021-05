Tournoi Play-In NBA: les Celtics de Boston cherchent à contenir Russell Westbrook; Les Indiana Pacers accueillent les Hornets de Charlotte | Nouvelles de la NBA

Voici le purgatoire des séries éliminatoires alors que huit équipes se lancent dans ce qui se présente comme un détour délicat vers les séries éliminatoires de la NBA. Qu’on le veuille ou non, le tournoi play-in est un théâtre approprié pour aiguiser l’appétit.

L’attention se tourne vers la Conférence Ouest mardi soir lorsque les Indiana Pacers, cherchant à battre un record de franchise de neuf matchs consécutifs en séries éliminatoires après avoir atteint le deuxième tour en 2014, accueillent les Charlotte Hornets, qui entrent dans une saison- haute séquence de cinq défaites consécutives n’ayant pas atteint les séries éliminatoires depuis 2015-16.

Une équipe des Boston Celtics manquant l’un de ses joueurs vedettes et sortant d’une série de seulement cinq victoires lors de ses 15 derniers matchs de saison régulière, elle se déplace pour affronter une équipe des Washington Wizards qui a remporté 17 de ses 23 derniers matchs derrière la maîtrise du nouveau triple-double. détenteur du record Russell Westbrook.

Alors que deux d’entre eux envisageront le match unique comme une table rase en temps opportun, leurs rivaux respectifs voudront peut-être maintenir les tendances récentes.

La chance des Hornets va-t-elle changer?

Une série de 15 défaites lors de leurs 21 derniers matchs a vu les Hornets glisser de la tête de série n ° 8 au n ° 10, l’équipe de James Borrego allant notamment 8-16 depuis que Gordon Hayward s’est foulé le pied le 2 avril. Mardi, avec l’attaquant Cody Martin.

Charlotte a également perdu six de ses sept derniers sur la route, bien que Borrego pense que leur voyage dans l’Indiana est une opportunité de se réinitialiser.

















« Nos esprits sont clairs, nos esprits sont clairs, notre énergie est en hausse, nos esprits sont en forme », a déclaré Borrego après la défaite 115-110 de dimanche contre les Wizards, au cours de laquelle ils ont cédé une avance de 11 points au quatrième trimestre. «Tout ce que nous avons traversé, nous sommes toujours debout, nous nous battons toujours, nous sommes prêts à partir et je m’attends à ce que nous jouions notre meilleur match de la saison (mardi) soir.

« Celui-ci pue, mais mardi soir est une nouvelle saison. C’est la beauté de celui-ci. »

L’attaquant des Hornets Myles Bridges a fait écho aux sentiments de son entraîneur-chef: « C’est une nouvelle saison », a-t-il ajouté. « Nous sommes ici maintenant et nous avons encore une chance de participer aux séries éliminatoires. Nous pensons gagner deux matchs et participer aux séries éliminatoires. »

Terry Rozier a récolté en moyenne 20,4 points par match, un sommet d’équipe pendant la saison régulière, tandis que les Hornets ont été stimulés par le retour des prouesses de LaMelo Ball ce mois-ci après l’absence de 21 matchs de la recrue en raison d’une blessure au poignet.

















Les Pacers, qui ont perdu deux des trois contre les Hornets cette saison, ont vu leur séquence de 31 ans avec un record de victoires à domicile prendre fin cette saison et ont également souffert de blessures.

Malcolm Brogdon, qui marque actuellement une moyenne de 21,2 points par match, est une décision de temps de jeu qui a été écartée depuis le 29 avril en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, tandis que les Pacers seront sans partants Myles Turner (pied droit) et TJ Warren (pied gauche). ), ce dernier n’a joué que quatre fois toute la saison.

« C’est le plus gros match de la saison », a déclaré l’entraîneur-chef Nate Bjorkgren. « Nous avons parlé de la situation unique et nos gars en sont conscients. J’aime la façon dont nous jouons, j’aime la façon dont nous partageons le basket-ball, j’aime la façon dont nous obtenu des contributions sur le banc et j’aime la façon dont nous avons fait évoluer le ballon de basket. «

Au milieu des blessures, Domantas Sabonis a été florissant, terminant la saison régulière contre les Raptors de Toronto avec son 48e double-double de la saison, le laissant avec une meilleure moyenne en carrière de 20,3 points par match et un sommet d’équipe de 12 rebonds par match. Jeu.

Les Celtics peuvent-ils contenir Westbrook, Beal?

« Les matchs de play-in vont être passionnants pour les fans et cela ajoute un poids et une importance supplémentaires à cette semaine », a déclaré l’entraîneur des Celtics Brad Stevens. « Et une fois que vous entrez dans les séries éliminatoires et que les équipes se rencontrent et se préparent les unes aux autres, vous voyez le niveau de tout le monde monter. »

Les niveaux doivent augmenter pour les Celtics plus que pour la plupart. Et vite. Une victoire contre Washington leur vaudra la 7e place dans l’Est; le perdant du match affrontera alors le perdant du match Hornets-Pacer jeudi dans un deuxième tir à la dernière place en séries éliminatoires.

















L’annonceur Play-by-Play des Celtics Sean Grande récemment c’est noté comment le quatuor principal de l’équipe composé de Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kemba Walker et Marcus Smart n’a passé que 292 minutes ensemble sur le terrain cette saison, se classant 137e du championnat.

Cela résume un problème majeur pour les hommes de Stevens en 2021, souligné à nouveau récemment alors que le gardien Brown a été exclu pour le reste de la saison en raison d’une blessure au poignet après avoir enregistré en moyenne 24,7 points et 3,4 passes décisives par match.

Tatum a dirigé l’équipe avec 26,4 points par match, ainsi que 7,4 rebonds et 4,3 passes décisives, tandis que Stevens a admis que l’absence de Brown lui a imposé un fardeau supplémentaire et à Smart pour défendre les attaquants du pouvoir de l’opposition.

Les Celtics ont reposé sept joueurs, y compris Tatum, alors qu’ils ont perdu 96-92 contre les Knicks de New York le dernier jour, Jabari Parker menant l’équipe avec 18 points et sept rebonds.

















En ce qui concerne Washington, ils espéreront plus de la même chose après avoir franchi le pas pour raviver des aspirations d’après-saison autrefois incertaines.

Westbrook s’est avéré un facteur décisif, enregistrant des triples-doubles dans 20 de ses 24 dernières sorties alors qu’il atteignait 38 ans la saison et dépassait le record d’Oscar Robertson de 181 en portant son décompte en carrière à 184.

Il a récolté en moyenne 22,2 points, un sommet en carrière de 11,5 rebonds et un record de 11,7 passes décisives, bien qu’il ait rendu hommage à l’entraîneur-chef Scott Brooks pour son rôle dans l’évolution des choses après un début de 17-29 au cours des trois premiers mois.

« Vous devez rendre hommage à notre entraîneur parce qu’il a fait un travail incroyable en effectuant des ajustements à la volée », a déclaré Westbrook. « Les joueurs obtiennent toujours la reconnaissance, mais Scotty a fait un sacré travail en étant cohérent et en trouvant des moyens de nous rendre meilleurs avec le personnel d’entraîneurs. »

















On s’attend à ce que Bradley Beal affronte un problème aux ischio-jambiers qui l’a vu rater trois matchs avant de remporter 25 points lors de la victoire de dimanche contre les Hornets.

Il a été porté au titre de buteur par Stephen Curry des Golden State Warriors, terminant deuxième avec 31,3 points par match.

« Je ne peux pas en dire assez sur la ténacité de Brad », a déclaré l’entraîneur Brooks. « Depuis quatre ans que je suis ici, il n’y a pas beaucoup de gars qui ont sa ténacité mentale et sa détermination. La ténacité de Brad, je le dis tout le temps, il se mâche des ongles au petit-déjeuner. Il devrait être fier. »