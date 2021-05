Tournoi Play-In: les Indiana Pacers déciment les Charlotte Hornets 144-117 pour organiser la confrontation avec les Wizards | Nouvelles de la NBA

Dans le tout premier match de Play-In Tournament de la NBA, une équipe semblait prête pour les séries éliminatoires. L’autre avait l’air prêt pour la plage.

La soirée de Charlotte a mal commencé pendant la À l’intérieur de la NBA émission d’avant-match, lorsque Charles Barkley a donné l’un de ses baisers de mort garantit que les Hornets l’emporteraient sur les Pacers.

Cela a empiré lorsque Doug McDermott, autrement connu sous le nom de Dougie McBuckets, les a incendiés à hauteur de 14 points au cours des cinq premières minutes, réussissant quatre tirs à trois points dans le processus. À ce moment-là, ils auraient tout aussi bien pu quitter le terrain. Les choses ont continué à se dégrader à partir de là. McDermott a marqué 16 de ses 21 points dans le seul premier quart.

Les Pacers, beaucoup plus farfelus, dominaient leurs adversaires terne dans tous les domaines et menaient confortablement fil à fil, malgré l’absence de deux de leurs meilleurs joueurs dans Caris LeVert (protocoles Covid) et Myles Turner (une blessure à l’orteil à long terme).

Leur seul All-Star Domantas Sabonis a eu une nuit relativement basse autour du panier, mais a quand même réussi 21 rebonds stupéfiants, à un moment donné, allant presque aux pieds avec l’ensemble de la liste des Charlotte Hornets sur les planches.

Rebonds jusqu’à présent: Domantas Sabonis – 20

Charlotte Hornets – 27 ans – Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) 19 mai 2021

Une partie du problème au cours de la première mi-temps a semblé être l’attention que les défenseurs des Hornets accordaient à l’attaquant lituanien flashy, qui a frôlé le territoire du triple-double après avoir marqué 14 points et distribué 9 passes décisives. Cela laissait le reste de la rotation des Pacers libre de tourner continuellement et de se filtrer les uns les autres – il semblait toujours y avoir un maillot bleu marine seul au-delà de l’arc ou avec de l’espace pour couper le cerceau pour un panier facile.

Apres le jeu, TNTKenny Smith a admis qu’il considérait maintenant officiellement Sabonis comme une superstar (plutôt qu’un simple All-Star) en raison du fait qu’il a eu un impact sur le jeu de tant de façons, en particulier sur le côté défensif, même si son tir ne tombait pas.

Son casting de soutien n’était pas mal non plus.

Le garde Malcom Brogdon était aussi efficace cliniquement et sous-estimé que jamais (16 points, 8 assits), tandis que Charlotte n’avait pas de réponse à la nuisance perpétuelle qu’est TJ McConnell, qui dirigeait la deuxième unité avec aplomb (17 points, 5 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions).

TJ McConnell pourrait voler la Joconde – Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) 18 mai 2021

Peut-être que la star de l’émission était Oshae Brissett, un gars qui jouait au basket-ball de la G League jusqu’en avril avec les Fort Wayne Mad Ants. Les Pacers ont tenté leur chance sur Brissett avec un contrat initial de dix jours et il les a récompensés dix fois avec ses performances lors de la dernière ligne droite de la saison régulière.

Maintenant, il est lié à un contrat de trois ans et a 23 points dans un match d’après-saison sur son CV. Pas mal du tout pour un joueur torontois abandonné avant le début de la saison.

Un rappel qu’Oshae Brissett jouait dans la G League jusqu’à la signature avec les Pacers d’un contrat de 10 jours en avril. Il a 23 points et compte dans son premier match en séries éliminatoires pic.twitter.com/2oaSNw5XqL – Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) 19 mai 2021

Pour les Hornets, Miles Bridges a marqué 23 et Cody Zeller a réussi ses sept tirs pour terminer avec 17 points sur le banc. «Effrayant» Terry Rozier avait 16 points mais a souffert d’un coup de feu vraiment effrayant toute la nuit. Il a raté 13 des 20 tirs au sol et les neuf à 3 points, le tout sur une apparence décente qu’il engloutirait généralement.

Ensuite, il y avait le LaMelo Ball, inhabituellement modéré, qui ne semblait pas pouvoir se lancer dans son tout premier aperçu des séries éliminatoires de la NBA. Ball, la recrue probable de l’année, n’a réussi que 4 tirs sur 14 pour terminer avec 14 points pour les Hornets, qui, en tant qu’équipe, sont allés 12 sur 40 au-delà de l’arc en route pour subir leur sixième défaite consécutive. Ce ne sera cependant pas la dernière fois que nous le verrons sous les lumières vives des séries éliminatoires.

Image:

Les Indiana Pacers ont pris les devants tôt et n’ont pas lâché prise. Source: NBA.com



Cela a semblé être une nuit catastrophique pour l’équipe de James Borrego, peut-être exagérée par le tas de potentiel dont elle avait fait preuve pendant la saison régulière. Indiana a tiré un robuste 55 pour cent du sol et 46 pour cent de la gamme de 3 points; Charlotte était de 46 pour cent et 30 pour cent de profondeur en comparaison. Le leadership, l’expérience et la façon de jouer de Gordon Hayward, en particulier, auraient fait une énorme différence pour les Hornets.

Mais quels que soient leurs problèmes de tir, les Pacers de Nate Bjorkgren les ont chassés du sol et s’attendront maintenant à un match à faire ou à mourir contre les Wizards de Washington avec des partants raisonnablement bien reposés. Les avances de 39 points ne sont peut-être pas beaucoup pour les spectateurs, mais ce n’est certainement pas une mauvaise chose pour garder la confiance élevée et les minutes de vos meilleurs joueurs vers le bas.

S / o aux occasionnels qui ont parié contre nous ce soir! 😂 cette période de l’année différente! Les gens oublient toujours ça! BON DUB! – Myles Turner (@Original_Turner) 19 mai 2021

Turner, vêtu de vêtements de ville, applaudissait à chaque instant du «temps des ordures» comme si sa vie en dépendait. Ce genre d’esprit d’équipe ne peut que de bon augure pour l’Indiana alors qu’ils se rendront à DC jeudi soir. Ils savent ce qu’ils doivent faire. Jouez comme ça à nouveau et ils affronteront les 76ers de Philadelphie au premier tour des séries éliminatoires.