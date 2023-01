Tournoi des champions: Jon Rahm renverse le déficit de sept coups au tour final face à Collin Morikawa pour gagner à Hawaï | Nouvelles du golf

Jon Rahm a remporté un triomphe improbable au Tournoi des champions à Hawaï

Jon Rahm a étonnamment renversé un déficit de sept coups, avec un coup de main important de Collin Morikawa, pour remporter une victoire remarquable dans le Sentry Tournament of Champions à Hawaï.

Morikawa a commencé la journée avec une avance de six coups et était sept sans faute après avoir couvert les six premiers trous en trois sous le par, mais ne ferait pas un autre birdie avant le 18 et a progressivement vu son avantage s’amenuiser à Kapalua.

Rahm, qui a tiré 33 sous le par en terminant deuxième de Cameron Smith l’année dernière, s’est remis d’un bogey au premier avec huit birdies dans les 13 trous suivants, puis a percé de 12 pieds pour un aigle au 15 par cinq.

Cela a amené l’ancien n ° 1 mondial à moins d’une des têtes et quelques instants plus tard, il était à égalité, Morikawa éclaircissant un tir de bunker le 14 à travers le green pour laisser tomber son premier coup de toute la semaine.

Morikawa, qui a gaspillé une avance de cinq coups et la chance de devenir n ° 1 mondial lors de la dernière manche du Hero World Challenge en décembre 2021, ressentait naturellement la pression et a raté son lancer au 15e par cinq pour carder un deuxième consécutif. bogey.

Collin Morikawa a abandonné une avance de sept coups au tour final à Kapalua

Tourner son approche vers le 16 devant le green a coûté à Morikawa un troisième bogey consécutif et le birdie de Rahm le 18 a effectivement scellé la victoire grâce à un superbe 63 de clôture.

À 27 sous le par, Rahm a terminé deux coups devant Morikawa, dont le birdie le 18 a complété un dernier tour de 72.

“Si vous m’aviez dit au début du tour, après ce bogey, j’allais faire ce que j’ai fait, je ne sais pas si je vous aurais cru”, a déclaré Rahm. CNB.

“Mais à ce moment-là, ce n’est pas comme si gagner était vraiment cela en tête, il faut juste se mettre au travail et commencer à faire des birdies et c’est ce que j’ai fait.

Rahm a scellé la victoire avec un birdie au 18e trou

“Le 15, c’est quand c’est vraiment devenu réalité, quand j’ai eu ce putt pour obtenir un coup et sachant à quel point je jouais bien, 16 et 18 sont de bonnes options de birdie.

“Ce putt est entré et puis le 17, je ne pouvais pas y croire quand j’ai raté le green et que nous avions une avance d’un coup. Il a fallu tout un effort pour me calmer et changer d’état d’esprit.”

Morikawa a admis aux journalistes qu’il ressentait de la “tristesse” après la fin du jeu.

“La tristesse. Je ne sais pas. Ça craint. Vous travaillez si dur et vous vous donnez ces opportunités et juste un mauvais timing sur les mauvais coups et ça s’additionne très rapidement”, a-t-il déclaré.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Je ne sais pas ce que je vais apprendre de cette semaine, mais ça ne semblait pas si loin. Ce n’était vraiment pas le cas. Ouais, ça craint.”

On lui a également demandé si le résultat de dimanche marquait le point culminant ou le point faible de sa carrière professionnelle.

“De ma carrière jusqu’à présent? Je dirais que oui”, a-t-il répondu.

“Je ne peux pas vraiment penser à autre chose. Ouais, c’est difficile de regarder les points positifs, ça l’est vraiment.”

Le produit californien a cependant déclaré que le résultat ne pouvait être comparé au défi mondial de décembre 2021.

“Le héros est différent. Le héros a mal commencé, ne l’a jamais trouvé, ne s’est jamais senti bien, juste mal. Aujourd’hui, ça allait. Je viens de faire trois mauvaises balançoires, vraiment, au mauvais moment. Ce n’est jamais le bon moment pour mettre une mauvaise balançoire. mais parfois ça marche et ça n’a jamais marché.”