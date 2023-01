Tournoi des champions: Collin Morikawa se dégage alors que Matt Fitzpatrick rejoint le peloton de chasse du tour final | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Points forts de la troisième manche du Sentry Tournament of Champions sur le PGA Tour

Collin Morikawa a facilement gardé le contrôle de son avance avant la dernière journée du Sentry Tournament of Champions à Hawaï tandis que l’Anglais Matt Fitzpatrick s’est frayé un chemin vers une part de deuxième.

L’Américain Morikawa a terminé la journée avec huit moins de 65 ans pour un total de 24 moins de 195, restant en tête du peloton.

Fitzpatrick a grimpé de la sixième place pour partager la deuxième place, sur un total de 18 sous 201, avec le champion des Masters Scottie Scheffler et l’Américain JJ Spaun.

Morikawa a terminé l’année dernière sans victoire, mais montre sa détermination à mettre fin à la séquence de défaites au début de 2023 en prenant une avance de six coups avant le dernier jour du tournoi.

Il a réussi un birdie sur quatre des cinq derniers trous samedi, terminant sur un putt de birdie de 15 pieds.

Collin Morikawa a poursuivi son assaut sur le terrain All-Star à Hawaï samedi

L’avance de six coups correspond à la plus grande marge de 54 trous de la saison et la plus grande de l’événement depuis 1999.

“Cela a été assez simple aujourd’hui”, a déclaré Morikawa, après avoir effectué un autre tour sans bogey – le seul joueur sur le terrain à le faire.

Tom Kim (68) et Jon Rahm (67) sont à sept coups derrière à égalité pour la cinquième place.

Max Homa a tiré un 10-moins de 63 pour le tour bas de la journée, sautant 20 places au classement et à égalité pour la septième place à 16 sous.

Matt Fitzpatrick est en lice six coups après avoir cardé un 66

“Je ne sais pas vraiment comment l’expliquer”, a déclaré Homa. “Je n’avais pas l’impression d’avoir joué quatre coups de mieux que mes deux derniers jours combinés, mais je l’ai fait. Ce n’est donc tout simplement pas un très bon match pour votre esprit. Mais c’était bien de tirer 10 sous.”

Morikawa vise sa première victoire depuis l’Open Championship 2021 et son sixième titre en carrière sur le Tour.

“Je pense que demain sera un peu la même chose avec peut-être un peu moins de vent”, a déclaré Morikawa. “Donc, nous savons qu’il va y avoir beaucoup de birdies et vous devez continuer à vous donner des chances.”

