Tournoi des 4 nations : l’équipe indienne de hockey junior masculin remporte l’argent après avoir perdu contre l’Allemagne 1-6 en finale

L’équipe indienne de hockey masculin junior a perdu mardi 1 à 6 contre l’Allemagne, pays hôte, lors de la finale du Tournoi des 4 nations-Düsseldorf 2023 pour terminer le tournoi en tant que finaliste.

Sudeep Chirmako (22′) a marqué le seul but de l’Inde tandis que les buts de l’Allemagne sont venus de Florian Sperling (15′), Ben Hasbach (20′), Hugo von Montgelas (23′), Fabio Seitz (38′), Nikas Berendts (41′ ′), et Paul Glander (43′).

L’Inde a commencé avec confiance après une victoire 4-0 sur l’Angleterre lors de son match précédent. Cependant, l’Allemagne, qui avait remporté tous ses matchs précédents dans le tournoi, a rapidement commencé à menacer les forces défensives indiennes.

Juste avant la fin du premier quart-temps, Florian Sperling (15′) a donné l’avantage à l’Allemagne et aidé l’Allemagne à prendre l’avantage.

Le deuxième quart-temps a commencé avec l’Allemagne poursuivant sa domination. Ben Hasbach (20′) a inscrit le deuxième but de la rencontre, prolongeant l’avance des siens. Mais deux minutes plus tard, Sudeep Chirmako (22′) a repoussé un but pour l’Inde.

L’Allemand Hugo von Montgelas (23′) a marqué d’emblée pour aider à nouveau l’Allemagne à reprendre son avance de deux buts. L’Allemagne a bien défendu pour entrer à la mi-temps avec une avance de 3-1.

Menée de deux buts, l’Inde a montré son intention d’attaquer au début du troisième quart et a commencé à chercher des buts rapides pour couvrir le déficit. Mais Fabio Seitz (38′) a réussi à trouver le fond des filets à la 38e minute et a prolongé l’avance de l’Allemagne à 4-1.

Nikas Berendts (41′) a tiré le meilleur parti d’un corner tardif tandis que Paul Glander (43′) a ajouté un autre panier pour aider l’Allemagne à prendre une avance dominante de 6-1 à la fin du troisième quart-temps.

Alors qu’il restait 15 minutes au compteur, l’Allemagne, qui avait déjà une solide avance, a commencé à conserver la possession du ballon pour tenter d’empêcher l’Inde d’effectuer des mouvements offensifs. L’Allemagne a bien défendu dans sa moitié de terrain et a réussi à conserver son avance pour remporter le match 6-1.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – IANS)