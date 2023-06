La College World Series a officiellement son ensemble complet d’équipes prêtes à accumuler du kilométrage dans l’espoir d’un championnat national.

Huit équipes n’ont plus besoin de trembler et de regarder à l’intérieur de leur 8-ball magique.

Le champ des équipes finales du tournoi de baseball universitaire de la NCAA est défini. Des matchs complets, des retards météorologiques défavorables et l’histoire en cours ne sont que quelques-unes des histoires qui sont sorties du programme chargé de ce week-end.

Voici un aperçu de certains des principaux points à retenir des super régionaux du week-end dernier. Mais d’abord, voici le champ College World Series qui est maintenant défini.

Participants à la Série mondiale universitaire :

Forêt de Wake n° 1

N ° 2 Floride

LSU n ° 5

N ° 7 Virginie

N ° 8 Stanford

CGU

Roberts oral

Tennessee

Tournoi de baseball NCAA 2023 : points à retenir des super régionaux

La météo prend le dessus sur le samedi ardoise

Pour au moins deux des huit séries, la météo avait des plans différents pour le moment où les matchs ont été joués. La série Southern Miss et Tennessee n’a commencé que dimanche, en raison d’orages et à la place, trois matchs en 36 heures en ont été la conséquence.

🚨🚨🚨 Le match de ce soir est suspendu. Nous créerons ce jeu à 11 h 00 CT. L’heure de début du deuxième match n’a pas encore été établie. Désolé, tout le monde.#Tout compte | #SMTTT – Miss Baseball du Sud (@SouthernMissBSB) 11 juin 2023

LSU n’est pas nouveau dans le mauvais temps, car il a affecté certains de ses jeux régionaux la semaine précédente.

Même le deuxième match de la série TCU contre Indiana State a été repoussé à 19 heures, en raison de la météo dans la région.

Bien que des matchs aient été joués, les joueurs, les entraîneurs et les fans ont été obligés d’attendre pour voir si leur billet pour Omaha était poinçonné.

TCU progresse en frappant en temps opportun

Les Horned Frogs se sont rendus aux Super Regionals, derrière une étincelle offensive brûlante. Avant les supers, TCU avait marqué à deux chiffres dans six des sept derniers matchs, dont 44 points combinés dans les régionales.

Au cours du week-end, c’est en frappant au bon moment que le travail a été fait. Dans le premier match, les Horned Frogs ont marqué trois de leurs quatre points avec deux retraits et n’ont récolté que sept coups sûrs.

Le lendemain, TCU a fait ses dégâts en quatrième manche. Après avoir pris du retard 2-0, un échange d’un retrait les a propulsés à cinq points et le personnel de lanceurs a maintenu l’offensive des Sycamores.

Ils ont déjà prouvé que quelques balles durement frappées peuvent devenir un effet domino et renverser le résultat d’un match. Et les grenouilles cornues ne sont que trop habituées aux rassemblements.

Ils ont décroché leur billet pour les College World Series pour la sixième fois de l’histoire du programme, tous depuis 2010. Les Horned Frogs entrent dans ce voyage avec la plus longue séquence de victoires actives du pays et seraient un match difficile pour l’un des sept à gauche.

Oregon contre Oral Roberts tient la distance

Les équipes ont échangé des forfaits vendredi et samedi, y compris un retour 8-0 des Ducks dans le premier match. Oral Roberts a inscrit deux points dans le neuvième du deuxième match pour forcer une finale décisive à Eugene.

Les Golden Eagles ont fait leurs dégâts en rafales, avec trois points au quatrième, trois points au septième et trois autres au neuvième pour l’assurance.

Oral Roberts devient seulement la troisième tête de série n ° 4 dans une région à faire partie des College World Series et est la deuxième apparition du programme, la première depuis 1978.

L’équipe a perdu un match depuis le 22 avril et il a fallu perdre une avance de 8-0. Avec ses yeux rivés sur Omaha, ils seront parmi les équipes dont on parlera le plus dans tout le peloton la semaine prochaine.

Le lanceur cardinal Quinn Matthews au milieu d’une étrange série Texas / Stanford

Dans un match perdant ou rentrant, c’est Matthews qui a maintenu la saison Cardinal en vie.

L’as du Cardinal a parcouru la distance, lançant un match complet et retirant 16 frappeurs des Longhorns et lançant 156 lancers. Aucun lanceur de la MLB n’a lancé plus de 150 lancers par match depuis 2005.

Pour Matthews, il est habitué à tenir la distance, peu importe le score. Il a dépassé 110 lancers 14 fois cette dernière saison. Et dimanche a marqué son quatrième match où il a lancé huit manches ou plus.

La performance a entraîné un certain contrecoup, Matthews ayant lancé plus de 300 manches dans le tournoi NCAA jusqu’à présent et les effets à long terme de parcourir souvent la distance.

Je suis un grand fan de Thomas Eager et Dave Esquer. Des gens formidables, des entraîneurs qui ont du succès, mais vous avez 5 points d’avance en 9e manche, votre étalon est allé poster pour vous, en a frappé 16. Quinn Matthew est un futur grand ligueur qui a lancé près de 150 lancers. Stupide, ridicule mais pas juste. pic.twitter.com/X0GvCRj5Kv — Butch Baccala (@butchbaccala) 12 juin 2023

Quelle que soit la formule ou la façon dont cela se fait, le lance-flammes Cardinal a terminé son dernier match à Palo Alto de la meilleure façon possible. Avec une performance qui ne devrait pas être dépassée avant longtemps.

La série s’est avérée la plus divertissante, avec un match trois classique et une fin unique pour envoyer le Cardinal à Omaha.