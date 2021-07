Tournez la Paige ! Combattez la sirène VanZant STORMS HORS du ring après avoir perdu le match de rancune à mains nues contre Rachael Ostovich (VIDEO)

Un combat qui a été présenté comme « viens pour les seins, reste pour la violence » entre les deux puncheurs de pin-up a certainement livré sur ce dernier, car l’ancien ‘The Ultimate Fighter’ Ostovich a affiché une frappe supérieure à VanZant, faisant frémir son ennemi avec une série de droits matraqués en pronation en route vers une victoire assez nette sur les juges ‘ tableaux de bord.

Le résultat a été difficile à supporter pour VanZant, qui est maintenant 0-2 sur le ring du Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) et 1-5 lors de ses six derniers combats (à mains nues et MMA) depuis 2017 – avec ça seule victoire contre son vainqueur vendredi soir, lorsque VanZant a soumis Ostovich en janvier 2019 à l’UFC.

Après sa défaite contre Britain Hart lors de ses débuts au BKFC plus tôt cette année, VanZant a juré d’être plus agressive lors de sa deuxième apparition et elle a certainement tenu cet engagement en se précipitant vers Ostovich dès la cloche d’ouverture.

Mais si VanZant pensait qu’elle pourrait submerger Ostovich au début de la première apparition de sa rivale dans le cercle carré du BKFC, elle s’est heurtée à une résistance sévère.

Ostovich, dont la dernière victoire dans n’importe quel code date de 2017, a affiché une frappe bien améliorée, en particulier avec ce droit en pronation susmentionné qui a atterri à plusieurs reprises dans chacun des cinq rounds du combat.

VanZant a cherché à s’installer dans un rythme dans la seconde, faisant bon usage de son jab.

Paige VanZant est 1-5 depuis ce tweet. Elle vient de perdre à nouveau ce soir en tant qu’énorme favori favori -350 👀#BKFC#BKFC19pic.twitter.com/An3JZerGWC – Luca Fury (@FurysFightPicks) 24 juillet 2021

Mais au troisième, il était clair qu’Ostovich montrait une frappe technique supérieure – trouvant fréquemment une maison pour ses coups autour, ou même à travers, la garde de VanZant.

Ostovich a semblé avoir des ennuis à VanZant à la fin du combat après qu’un autre coup bas lui ait touché la mâchoire, mais elle a riposté avec acharnement – ​​bien qu’il soit facile de comprendre pourquoi les juges ont déclaré que les frappes d’Ostovich étaient les plus touchantes.

Lorsque les scores ont été lus à haute voix (48-47, 48-47 et 49-46), le sourire de VanZant s’est transformé en mépris et elle s’est dirigée vers les coulisses, où elle a sauté la conférence de presse d’après-combat et devra maintenant lécher. ses blessures et se demander si une troisième sortie dans le ring à mains nues est son choix de carrière le plus sage.

Le courage et la ténacité dont ces deux jeunes femmes ont fait preuve sont formidables. @rachaelostovich et @paigevanzant font leur truc. 3-1 Rache ! Honnêtement, c’est fou et amusant — Daniel Cormier (@dc_mma) 24 juillet 2021

Je pensais qu’Ostivich avait remporté le combat assez clairement. Pourquoi Paige était-elle si bouleversée qu’elle est partie en trombe ? — Daniel Cormier (@dc_mma) 24 juillet 2021

« Enfer ouais [I felt comfortable], « Ostovich a dit après. « Cela fait longtemps. Deux ans et demi depuis la dernière fois que nous sommes entrés dans la cage.

« Un sport complètement différent mais j’ai quand même combattu Paige VanZant. Donnez-lui un putain de main, une salve d’applaudissements, montrez un peu de respect. »

« Le courage et la ténacité dont ces deux jeunes femmes ont fait preuve sont formidables », a écrit l’ancien champion de l’UFC Daniel Cormier en regardant le combat, avant d’ajouter qu’il était surpris de la réaction de VanZant à sa perte.

Je suis confus sur la façon dont Paige pensait qu’elle avait gagné 🤔 – Eryk Anders (@erykanders) 24 juillet 2021

« Rachael Ostovich et Paige VanZant font leur truc. 3-1 Rach! Honnêtement, c’est fou et amusant.

« Je pensais qu’Ostovich avait gagné le combat assez clairement. Pourquoi Paige était-elle si bouleversée qu’elle est partie en trombe ? » il a dit.

« Je suis confus sur la façon dont Paige pensait qu’elle avait gagné« , a convenu le poids moyen de l’UFC Eryk Anders.