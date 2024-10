Tourner en Saskatchewan était un « superpouvoir » pour le scénariste et réalisateur Lowell Dean

Filmé en Saskatchewan Mourir seulavec Carrie-Anne Moss, Douglas Smith, Kimberly-Sue Murray et Frank Grillo, reprend le concept d’un film de zombies et le combine avec une histoire en boucle temporelle dans une approche intéressante d’un film apocalyptique. Écrit et réalisé par Lowell Dean, le cinéaste canadien était particulièrement heureux de tourner ce film dans sa province natale.

« J’ai reçu un soutien phénoménal de la part de l’équipe de la Saskatchewan », a déclaré Dean. Yahoo Canada. « Il n’y a pas eu beaucoup de films de cette envergure tournés en Saskatchewan, d’où je viens, et je ne pensais vraiment pas que nous allions tourner en Saskatchewan. »

« [That] C’est presque devenu une superpuissance quand nous sommes retournés en Saskatchewan pour le faire, parce qu’il y a des communautés… où les gens travaillent beaucoup dans le cinéma,… donc c’est juste un travail, ils font juste le truc. Mais c’était comme une histoire d’amour. C’était une passion. Chaque département – ​​j’ai toujours été époustouflé par la façon dont les gens travaillaient dur pour le film. Et il y a eu des moments où je me disais : « Je ne sais pas si nous pouvons y parvenir », et 15 personnes faisaient autre chose. Ils ont construit cette maison, pratiquement tout l’intérieur, à partir de zéro, en deux semaines. »

Carrie-Anne Moss et Douglas Smith dans Die Alone (Adam Reiland/Minds Eye Entertainment)

De quoi parle « Mourir seul » ?

Mourir seul se déroule dans un futur proche lorsqu’Ethan (Smith) se réveille désorienté après un accident de voiture avec un plâtre au bras. Ethan est amnésique et il essaie de retrouver sa petite amie Emma (Murray).

Naviguant dans ce monde apocalyptique avec des zombies errants, Ethan rencontre Mae, une survivante qui réussit à ne pas être infectée par les zombies chez elle. Mae l’accueille, malgré les défis de son amnésie, mais il y a un rebondissement qui révèle un lien intéressant entre Ethan et Mae.

« L’idée initiale était simplement de vouloir s’éloigner de la technologie et de la société, et de fantasmer et de romantiser l’idée de l’apocalypse », a expliqué Dean à propos de la manière dont il a développé le concept initial du film. « Puis je me suis vite rendu compte que ce ne serait pas si génial. »

« Il a fallu plus d’une décennie pour que celui-ci devienne enfin ce qu’il est aujourd’hui. »

Mais créer un twist pour le public vers la fin du film est quelque chose que Dean a décrit comme une « corde raide difficile à marcher » pour Mourir seuldéterminant exactement combien de taquiner avant la révélation.

« J’ai en quelque sorte fait des allers-retours entre le fait de penser que le film dans son ensemble est un pilier de ces révélations et celui-ci devrait simplement être un bon film qui se démarque par ses personnages », a déclaré Dean. « Pendant le tournage, j’étais très obsédé par l’idée d’avoir un bon fil d’Ariane, parce que… Je suis quelqu’un qui aime regarder un film dont je sais qu’il est un mystère, prêter une attention particulière et penser à chaque sourcil levé, à chaque clin d’œil. , chaque gros plan d’un objet peut signifier quelque chose. »

« Donc, je voulais vraiment que le film soit, je l’espère, une histoire que vous pourriez simplement éteindre votre cerveau et apprécier. Mais si vous étiez ce genre de personne, comme moi, qui était obsédé par les détails, lorsque vous le regardez pour la deuxième fois, vous Je disais : « Oh, ils ont fait tellement pour moi. » »

Carrie-Anne Moss dans Mourir seul (Adam Reiland/Minds Eye Entertainment)

« Ce n’est pas seulement une grande actrice, c’est une femme formidable »

Lorsqu’il a fallu travailler avec Moss sur ce film, Dean l’a qualifié de « meilleure expérience de tous les temps ».

« J’étais très nerveux, évidemment, parce que c’est quelqu’un que j’admire beaucoup », a-t-il déclaré. « J’ai aussi commencé à réfléchir à tous les autres parallèles, comme Mémento c’est un film brillant sur une personne souffrant de perte de mémoire dans laquelle elle se trouvait. »

« Mais je dirai qu’elle m’a immédiatement mis à l’aise. Elle est tellement terre-à-terre et ce n’est pas seulement une grande actrice, c’est une femme formidable, et j’ai l’impression qu’elle s’est si bien intégrée. Elle est venue en Saskatchewan. Elle était littéralement dans au milieu de nulle part, à environ une heure même de Regina, et elle avait l’air de s’amuser, donc c’était une collaboration de rêve.

Moss a également joué un rôle important dans Smith jouant Ethan, après avoir travaillé avec l’acteur.

« Je ne savais pas qu’ils avaient travaillé ensemble, mais elle a été choisie en premier et ensuite, lorsque nous cherchions à choisir Ethan, son nom figurait sur une liste de personnes que nous devrions considérer », a expliqué Dean. « Carrie-Anne était très impliquée dans le film, donc elle pouvait voir les options et elle était tellement excitée quand elle a vu le nom de Douglas, parce qu’elle dit : ‘Oh, j’adore Douglas. J’ai travaillé avec lui.' »

« C’était déjà quelque chose d’énorme pour moi, parce qu’ils ont besoin de cette familiarité instantanée et d’une sorte d’alchimie gênante, parce qu’ils passent une grande partie du film ensemble. »

Douglas Smith et Kimberly-Sue Murray dans Die Alone (Adam Reiland/Minds Eye Entertainment)

« Je suis vraiment fasciné par le fait de ne pas mettre un film dans une boîte de genre »

Les amateurs de cinéma et de télévision seront tentés de comparer Mourir seul à d’autres productions liées aux zombies, en particulier la série populaire Le dernier d’entre nous, mais Dean est bien conscient de la probabilité de cette comparaison et ne l’a pas lui-même bloqué lors du développement de ce film.

« Je ne l’ai pas bloqué parce que je suis un consommateur de ces produits et que je connais le marché », a déclaré Dean. « C’est impossible de ne pas comparer. »

« En fait, cela m’a légitimement forcé, je pense, à essayer de faire mieux avec nos créatures, ou à essayer de faire mieux avec notre monde, ou à essayer de marcher à gauche ou à droite et de ne pas simplement faire la même chose. Et le plus grand cadeau, je Je dirais, … pour le film qui sort tel qu’il est maintenant, ce n’est pas vraiment un film de zombies … C’est la vitrine de l’histoire.

Tandis que les créatures Mourir seul C’est peut-être un aspect accrocheur du film, c’est vraiment une histoire d’amour et de pousser les humains aux limites de leur espoir.

« Mes influences pour ce film étaient comme [Eternal Sunshine of the Spotless Mind], Harold et Maudedes choses comme ça », a déclaré Dean. « Je voulais juste que ce soit quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant et je suis vraiment fasciné par le fait de ne pas mettre un film dans une boîte de genre. »

« Je pense que la vie est compliquée et je suis plus intéressé par les films qui, espérons-le, vous font rire bruyamment un instant, puis 30 secondes plus tard, vous êtes nerveux, et puis vous voyez quelque chose que vous ne voulez plus jamais revoir. Et puis peut-être que tu es un peu triste. Alors j’aime les montagnes russes de l’émotion humaine.

Die Alone est maintenant dans certains cinémas canadiens