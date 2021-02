Le gouvernement est de plus en plus critiqué pour ne pas parvenir à un accord qui permettrait aux musiciens et aux artistes de la scène de travailler et de voyager librement dans l’UE après le Brexit.

Une pétition exigeant des déplacements sans paperasse doit être débattue au parlement lundi après avoir recueilli plus de 280 000 signatures.

En janvier, plus de 100 artistes et créatifs dont Sir Elton John, Liam Gallagher et Glastonbury La co-organisatrice Emily Eavis a signé une lettre de protestation avec des demandes similaires.

Image:

Le batteur de Blur Dave Rowntree (3e R) dit « un vrai problème se prépare »



Dave Rowntree, le batteur de Brouiller et maintenant conseiller travailliste, prévient qu’il y a « un vrai problème de brassage pour les musiciens en tournée ».

Il a déclaré à Sky News: « Beaucoup de gens qui avaient l’intention de tourner L’Europe  trouveront qu’ils ne peuvent pas. La prochaine génération de groupes qui vivent déjà au corps à corps va trouver que l’écriture, l’enregistrement et la sortie de musique ne sont pas viables parce qu’ils ne peuvent pas faire assez de tournées pour le soutenir. «

La musique live a contribué pour 1,3 milliard de livres sterling à l’économie en 2019 et 86 millions de livres sterling d’exportations, selon le groupe industriel UK Music.

Selon l’organisation, 845 000 fans de musique étrangers ont visité le Royaume-Uni cette année-là et 45 633 emplois ont été soutenus par le tourisme musical.

Le violoniste classique Tasmin Little OBE dit que le gouvernement a « laissé tomber l’industrie, très, très mal ».

Elle a déclaré à Sky News: « On nous a dit qu’ils comprenaient nos besoins et la nature très spécifique de ce que nous faisons et comment nous devons pouvoir nous déplacer pour aller travailler. »

Image:

Gary Numan dit qu’un artiste établi peut survivre, mais que les nouveaux talents en souffriront. Pic: Scott Gries / Invision / AP



Les tournées musicales reposent sur la capacité des artistes et des équipes à voyager entre de nombreux pays en peu de temps.

Le Brexit a mis fin à la libre circulation des Britanniques en Europe, ajoutant des coûts, des formalités administratives et des permis de travail énormes aux tournées dans bon nombre des 27 États membres.

Le gouvernement britannique et Bruxelles se blâmer pour ne pas avoir résolu le problème, chacun disant que l’autre a rejeté ses propositions.

La ministre de la Culture, Caroline Dinenage, a reconnu par la suite que l’offre de l’UE pour une exemption de 90 jours pour la paperasserie n’aurait « pas été compatible » avec l’engagement du Brexit de reprendre le contrôle de nos frontières.

La violoniste Jess Murphy est l’organisateur d’une manifestation sur les réseaux sociaux qui se déroule ce week-end sous le hashtag #LetMusicMove.

Elle explique: «Nous voulons désespérément que le gouvernement et l’UE se réunissent, mais il semble y avoir une impasse.

«Ce que nous disons, c’est de vous réunir et de faire en sorte que cela se produise, sinon nous n’allons pas reconstruire cela.

« L’industrie de la musique ne fonctionne pas sans la liberté de mouvement. C’est une infrastructure compliquée. Ce n’est pas comme si nous pouvions tous rejoindre un orchestre local et tout ira bien. »

Joel Stanley est un directeur de production qui a organisé des tournées dans l’UE pour Stormzy, visitant 15 à 20 pays européens lors d’une grande tournée.

Il est plus optimiste que beaucoup d’autres dans l’industrie. Il dit: « A court terme [the industry] verra quelques dommages. Non seulement de la pandémie mais aussi de Brexit.

« Cela ressemblera à une lutte. Et nous finirons par atterrir à nouveau sur nos pieds. Nous sommes l’une des industries les plus résistantes au monde et nous ferons toujours le spectacle. »

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Cependant, le musicien Gary Numan a déclaré à Sky News que c’étaient les artistes plus petits ou émergents qui manqueraient.

«Les gens comme moi, ça ira … Mais pour les gens un peu plus bas, ça va être horrible pour eux – vraiment, vraiment difficile.

« La plupart des groupes ne gagnent plus d’argent en faisant des disques … Pour la plupart des groupes, le seul argent significatif qu’ils peuvent réellement gagner est de jouer en live. Si vous mettez plus d’obstacles devant cela, vous enlevez le seul moyen de subsistance que beaucoup les musiciens [have]. «

Les députés discuteront de la pétition exigeant des voyages sans papier pour les professionnels du tourisme et les artistes à la Chambre des communes lundi après-midi.