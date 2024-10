Tournée Oasis : en quelle année Noel et Liam Gallagher ont-ils joué pour la dernière fois en Amérique du Nord et comment obtenir des billets

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Notre mission est de fournir des reportages impartiaux et fondés sur des faits qui demandent des comptes au pouvoir et exposent la vérité. Que ce soit 5 $ ou 50 $, chaque contribution compte. Soutenez-nous pour proposer un journalisme sans agenda. En savoir plus

Oasis a annoncé l’étape nord-américaine de sa tournée de retrouvailles très attendue en 2025.

Suite à l’annonce d’une tournée au Royaume-Uni et en Irlande en août – alors que les frères Noel et Liam Gallagher réparaient leur querelle autrefois amère – le groupe de rock britannique a maintenant révélé qu’il donnerait une série de concerts aux États-Unis l’été prochain.

Les concerts auront lieu 16 ans après leur dernière représentation en Amérique du Nord.

Oasis a commenté : « L’Amérique… Oasis arrive. Vous avez une dernière chance de prouver que vous nous avez toujours aimé.

La partie nord-américaine de la tournée débutera à Toronto le 24 août et verra le groupe jouer dans les stades de Chicago, East Rutherford, Los Angeles et Mexico. Les concerts auront lieu entre leurs concerts à Dublin et leurs deux dernières dates au stade Wembley à Londres.

Oasis sera rejoint par le groupe de rock formé au Kentucky, Cage the Elephant, en soutien à toutes les dates américaines.

ouvrir l’image dans la galerie Les frères Noel et Liam Gallagher se produiront à nouveau ensemble l’année prochaine (Simon Emmet)

L’inscription à la prévente est actuellement ouverte jusqu’au mardi 1er octobre à 8h00 HNE (13h00 BST).

La vente générale débutera le vendredi 4 octobre à 10h00 heure locale (15h00 BST) et sera disponible auprès de Ticketmaster.

Un communiqué de presse concernant la tournée en Amérique du Nord a révélé que des plans sont également en cours pour qu’Oasis Live ’25 se rende sur des continents en dehors de l’Europe et de l’Amérique du Nord plus tard l’année prochaine.

Les dates complètes de la tournée annoncées jusqu’à présent sont les suivantes :

JUILLET 2025

4 juillet – Cardiff, Royaume-Uni – Principality Stadium (COMPLET)

5 juillet – Cardiff, Royaume-Uni – Principality Stadium (COMPLET)

11 juillet – Manchester, Royaume-Uni – Heaton Park (COMPLET)

12 juillet – Manchester, Royaume-Uni – Heaton Park (COMPLET)

16 juillet – Manchester, Royaume-Uni – Heaton Park (COMPLET)

19 juillet – Manchester, Royaume-Uni – Heaton Park (COMPLET)

20 juillet – Manchester, Royaume-Uni – Heaton Park (COMPLET)

25 juillet – Londres, Royaume-Uni – Wembley Stadium (COMPLET)

26 juillet – Londres, Royaume-Uni – Wembley Stadium (COMPLET)

30 juillet – Londres, Royaume-Uni – Wembley Stadium (COMPLET)

ouvrir l’image dans la galerie Les rockers se produiront dans des villes américaines dont New York, Chicago et Los Angeles. (Fil PA)

AOÛT 2025

2 août – Londres, Royaume-Uni – Wembley Stadium (COMPLET)

3 août – Londres, Royaume-Uni – Stade de Wembley (COMPLET)

8 août – Édimbourg, Royaume-Uni – Scottish Gas Murrayfield Stadium (COMPLET)

9 août – Édimbourg, Royaume-Uni – Scottish Gas Murrayfield Stadium (COMPLET)

12 août – Édimbourg, Royaume-Uni – Scottish Gas Murrayfield Stadium (COMPLET)

16 août – Dublin, IE – Croke Park (COMPLET)

17 août – Dublin, IE – Croke Park (COMPLET)

24 août – Toronto, ON – Stade Rogers (JUSTEMENT AJOUTÉ)

28 août – Chicago, IL – Soldier Field (JUSTEMENT AJOUTÉ)

31 août – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium (JUSTEMENT AJOUTÉ)

SEPTEMBRE 2025

6 septembre – Los Angeles, Californie – Rose Bowl Stadium (JUSTEMENT AJOUTÉ)

12 septembre – Mexico, MX – Estadio GNP Seguros (JUSTEMENT AJOUTÉ)

27 septembre – Londres, Royaume-Uni – Wembley Stadium (COMPLET)

28 septembre – Londres, Royaume-Uni – Wembley Stadium (COMPLET)

La nouvelle de la partie nord-américaine de la tournée des retrouvailles intervient après que l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a lancé une enquête sur Ticketmaster concernant sa gestion de la vente de billets au Royaume-Uni et en Irlande.

Les fans ont été dévastés après avoir passé des heures dans les files d’attente en ligne pour découvrir qu’ils étaient facturés jusqu’à quatre fois plus élevés que les prix initialement indiqués en raison du système dit de « tarification dynamique » de Ticketmaster, qui fait augmenter les frais en cas de demande particulièrement élevée. .

Plus tôt ce mois-ci, la CMA a annoncé qu’elle examinerait la manière dont la « tarification dynamique » de Ticketmaster avait été utilisée et vérifierait si la vente aurait pu enfreindre la loi sur la protection des consommateurs.

La CMA a déclaré qu’elle s’engagerait avec Ticketmaster et rassemblerait des preuves auprès de diverses autres sources, y compris éventuellement la direction et les promoteurs du groupe.

Elle a ajouté qu’il ne fallait pas supposer que Ticketmaster avait enfreint la loi sur la protection des consommateurs.

ouvrir l’image dans la galerie Liam Gallagher, sur la photo, qui a réformé Oasis avec son frère Noel Gallagher pour les spectacles Oasis en 2025 (David Jensen/PA) (Archives PA)

Formé à Manchester en 1991, Oasis est devenu l’un des groupes les plus vendus de l’époque, un phénomène même parmi leurs pairs Britpop tels que Blur, Pulp et Suede. Leurs sept albums studio sont tous arrivés en tête des charts, ce succès se traduisant par la vente de billets – notamment lorsque 125 000 fans se sont présentés à chacun de leurs deux concerts à Knebworth en 1996.

Ils ont été deux fois en tête d’affiche à Glastonbury, d’abord en 1995, puis de nouveau en 2004, et ont remporté six Brit Awards et deux Ivor Novellos.

Quelques jours après avoir annoncé leur retour, le groupe s’est hissé au sommet des charts britanniques avec son premier album, Definitely Maybe, alors qu’il célébrait son 30e anniversaire.

L’année prochaine, quant à elle, marquera le 30ème anniversaire de leur deuxième album (Quelle est l’histoire) Morning Glory ?, l’un des LP les plus vendus par un groupe britannique de tous les temps.